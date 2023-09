Neuer Standort für Bauernhof in Sichtweite des Alpsees

Nach Protesten von Landschaftsschützern suchen Stadt Immenstadt und Landwirtsfamilie einen anderen Platz für ein abgebranntes Wohnhaus am westlichen Seeufer.

06.09.2023 | Stand: 06:15 Uhr

Ein alternativer Standort für ein Gebäude soll die Gemüter am westlichen Alpseeufer beruhigen. Dort wollte eine Landwirtsfamilie einen Ersatzbau für ihr durch einen Brand zerstörtes Anwesen im Landschaftsschutzgebiet errichten. Das versucht die Bürgerinitiative (BI) zum Erhalt der Alpseelandschaft zu verhindern (wir berichteten). Nun wird laut dem Immenstädter Bürgermeister Nico Sentner geprüft, das Gebäude an einem nicht näher genannten anderen Standort zu errichten. Das soll die Ziele der Landwirtschaft und des Umweltschutzes in Einklang bringen.

