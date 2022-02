Neuer Vorsitzender will Krankenhaus Oberstdorf in die richtige Richtung lenken

Wie der neue Vorsitzende des Förderkreises der Klinik, Josef Dornach, Einfluss auf die Entwicklung der medizinischen Versorgung in der Region nehmen will.

22.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Josef Dornach ist der neue Vorsitzende des Förderkreises Krankenhaus Oberstdorf. Er tritt damit in die Fußstapfen von Dr. Ulrich Bäcker, Chefarzt der Inneren Abteilung an der Klinik Oberstdorf. Bäcker (61) hatte den Vorsitz zehn Jahre lang inne und wurde jetzt zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin ist Renate Müller und Kassier Gerd Wünsche. Dornach, 1980 in Oberstdorf geboren, arbeitet hauptamtlich im Bereich Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz und ist für den Bereich Aus- und Fortbildung verantwortlich sowie als Schichtleiter tätig. Mit ihm und Bäcker sprach Veronika Krull über den Förderkreis.

Wann und von wem wurde der Förderkreis gegründet?

Josef Dornach: Die Gründungsversammlung fand am 1. Dezember 1982 in Oberstdorf statt. Gründungsmitglieder waren unter anderem Dr. Hans Schindler und Siglinde Geyer, die Ehefrau des Altbürgermeisters von Oberstdorf.

Was sollte der Förderkreis bezwecken?

Dornach: Der Zweck besteht satzungsgemäß darin, das Krankenhaus Oberstdorf ideell zu unterstützen und materiell zu fördern. Wirtschaftliche und parteipolitische Zwecke sind dabei ausgeschlossen.

Lesen Sie auch

Neuer Vorstand, mehr Experten: So stellen sich die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren für die Zukunft auf Krankenhäuser im Ostallgäu

Hat sich im Laufe der Jahre etwas an den Aufgaben geändert?

Dornach: Nachdem die Trägerschaft nicht mehr originär beim Markt Oberstdorf liegt, sondern der Zusammenschluss als Klinikverbund besteht, wird die materielle Unterstützung, zum Beispiel durch medizinische Geräte, nicht mehr verfolgt. Die ideelle Unterstützung und insbesondere der Erhalt und die Zukunftssicherung des Krankenhausstandortes Oberstdorf sind zu den Kernaufgaben des Förderkreises geworden.

Dr. Ulrich Bäcker: Es geht um den Rückhalt in der Bevölkerung, wir finanzieren Fortbildungsmaßnahmen, kümmern uns um die Gestaltung der Räume, zum Beispiel durch Bilder von Lala Aufsberg, die in der Station 1 aufgehängt wurden.

Wie viele Mitglieder zählt der Förderkreis?

Bäcker: Der Förderkreis zählt 180 Mitglieder. Dazu gehören viele ältere Oberstdorfer, einige Walser, Hoteliers, auch Urlauber wie etwa ein Industrieller aus Frankfurt.

Wie werden die Projekte finanziert?

Dornach: Die Gelder werden ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an den Förderkreis generiert. Deshalb sind wir über jede Spende dankbar und freuen uns über jede einzelne Mitgliedschaft. Jedes Mitglied darf sich gewiss sein, dass die Beiträge für diese Aufgaben verwendet werden.

Was war das größte Projekt?

Bäcker: In jüngerer Zeit zählt sicher der Ankauf von den Aufsberg-Bildern dazu. Dafür haben wir 6000 Euro in die Hand genommen.

Wichtige Rolle für Oberstdorf und das Kleinwalsertal

Wie bedeutsam ist die Rolle des Krankenhauses Oberstdorf für das Kleinwalsertal?

Dornach: Der Krankenhausstandort Oberstdorf ist aus unserer Sicht ein unverzichtbarer Baustein in der wohnortnahen Gesundheitsfürsorge. Darum setzen wir uns auch dafür ein, dass die Klinik in Oberstdorf weiter ihren offiziellen Versorgungsauftrag hat, um somit in der Notfallversorgung eingebunden zu bleiben. Viele Patientinnen und Patienten sind insbesondere auf ihre familiären und sozialen Kontakte während eines Klinikaufenthalts angewiesen, gerade für ältere Menschen ist der Besuch und die Betreuung ihrer Angehörigen nur vor Ort möglich. Außerdem partizipiert die gesamte Tourismusregion Oberstdorf-Kleinwalsertal von einer funktionierenden Klinikstruktur vor Ort, denn viele unserer Gäste wählen heute ihren Urlaubsstandort danach, wie die medizinische Versorgung vor Ort ausgestaltet ist.

Bäcker: Überhaupt kommen viele Patienten lieber nach Oberstdorf, weil sie die gemütliche Atmosphäre des kleinen Hauses mögen. Und für Oberstdorf und das Kleinwalsertal ist das Krankenhaus in der Tat ein wichtiger Standortvorteil im Tourismusgebiet. Für Oberstdorf ist das Krankenhaus ein ganz wichtiger Bestandteil der Existenzgrundlage.

Ringen um zukunftsorientierte Ausrichtung des Klinikstandorts

Wo werden Sie als Vorsitzender Ihre Schwerpunkte setzen?

Dornach: Ich möchte mich gemeinsam mit meiner Kollegin und meinen Kollegen im Vorstand um eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Klinikstandorts Oberstdorf kümmern. Hierzu möchte ich ein arbeitsfähiges Netzwerk aus Medizin, Tourismus und Politik knüpfen, das insbesondere unsere Freunde im benachbarten Kleinwalsertal mit einbezieht. Gemeinsam müssen wir wohlbesonnen, aber deutlich dafür einstehen, dass die Entwicklung in eine Richtung geht, von der wir alle vor Ort profitieren, und dass nicht nur die ökonomischen und monetären Interessen Einzelner verfolgt werden. Darum stehe ich Modellen kritisch gegenüber, die das Ziel haben, medizinische Versorgungsleistungen in privatwirtschaftliche Gesellschaften zu überführen. Medizinische Versorgung muss ein öffentliches Gut sein, das für alle gleichermaßen zugänglich ist. Schließlich finanzieren wir dies gemeinsam mit unserem Solidaritätssystem.

Neue Projekte stehen an

Was ist das nächste größere Projekt?

Dornach: Als Nächstes werden wir eine Homepage erstellen und veröffentlichen, die über unseren Verein und unsere Arbeit informiert. Damit wollen wir die Öffentlichkeit auf uns aufmerksam machen und gleichermaßen auf die Entwicklung der Klinikstruktur hinweisen. Dadurch erhoffen wir uns noch weitere Fürsprecher für unseren Klinikstandort Oberstdorf zu bekommen. Zudem ist eine sogenannte „Zukunftswerkstatt“ für den Erhalt und den maßvollen Ausbau des Oberstdorfer Krankenhauses geplant. Das Projekt konnte ich bereits in der letzten Mitgliederversammlung vorstellen und hierzu schon erste Kontakte ins Oberstdorfer Rathaus und ins Kleinwalsertaler Gemeindeamt knüpfen. Hierbei ist es uns wichtig, eine Brücke zur Klinikgeschäftsleitung zu bauen, damit wir gemeinsam und rechtzeitig den Weg in eine sichere Zukunft gestalten können.

Lesen Sie auch:

Corona-Ausbrüche in sechs Pflegeheimein in Kempten und dem Oberallgäu

Skifahrerinnen bei Pistenunfällen in der Region verletzt

Gesundheitsamt am Limit: So läuft der Kampf gegen die Omikron-Welle