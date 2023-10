Neues Feuerwehrhaus in Bühl: Lange Standort-Suche mit Happy End

Gerätehaus in Bühl feierlich eingeweiht. Für 1,6 Millionen Euro wurde ein modernes Gebäude errichtet. Vorangegangen war ein jahrelanges Ringen um den Standort.

02.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die lange Suche nach dem richtigen Standort hat ein glückliches Ende gefunden: Mit einem großen Fest ist am Samstag das Feuerwehrhaus in Bühl eröffnet worden. Nach dem Festzug der Feuerwehr und der Vereine aus dem Ort segnete Pfarrer Helmut Epp die neue Einsatzzentrale der Bühler Wehr. Danach konnte die Bevölkerung das Gebäude besichtigen und die Musikkapelle Bühl spielte auf.

Kosten von 1,6 Millionen Euro

Nach nur elf Monaten Bauzeit wurde das Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang von Bühl errichtet. Die Kosten liegen bei 1,6 Millionen Euro. Um die Kubatur und so die Kosten gering zu halten, wählte das Büro Alpstein Architekten eine besondere Dachform. Das neue Gebäude wird mit Erdwärme beheizt und wurde mit einer PV-Anlage ausgestattet. Errichtet wurde das Haus in nachhaltiger Bauweise mit Holz aus dem Stadtwald.

"Ein geniales Haus mit richtig viel Platz"

Der Kommandant der Feuerwehr Bühl, Helmut Geiger, erinnerte an die Vorgeschichte. „Wir sind so lange auf der Suche nach dem richtigen Standort für unser Gebäude gewesen“, sagte Geiger. Er dankte der Stadt, die schließlich die Fläche zur Verfügung gestellt habe. Entstanden sei jetzt „ein geniales Haus mit richtig viel Platz“. Das sei auch deshalb von großer Bedeutung, weil in den kommenden Jahren die Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs geplant sei. Das Gebäude habe einen Schulungsraum und der Parkplatz sei so angelegt, dass Übungen ohne Probleme möglich seien. „Die Gesamtsituation hat sich also um 100 Prozent verbessert“, schwärmte der Kommandant.

Immenstadts Bürgermeister würdigt langjährigen Kommandanten

„Mit diesem Feuerwehrhaus schaffen wir die Grundlage dafür, noch schneller, effizienter und sicherer auf Notfälle zu reagieren“, sagte Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner. Der Neubau sei „längst überfällig“ gewesen, weil der alte Standort nicht mehr den Anforderungen des Rettungsbetriebs genügt habe. Sentner lobte die 1516 Stunden Eigenleistung der Bühler Wehr. Besonders hob der Bürgermeister das Engagement von Alexander Mosmang hervor, der 32 Jahre lang Kommandant der Bühler Feuerwehr war und sich für den Neubau stark gemacht habe.