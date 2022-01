60 neue Wohnungen und neues Gewerbegebiet für Sonthofen geplant

Der Bauausschuss in Sonthofen hat einen neuen Entwurf für ein Wohn- und Gewerbegebiet an der B19 beschlossen. Wie - und vor allem wann - es nun weitergeht.

Es gibt Licht am Ende des Tunnels, was den Bebauungsplan „ehemaliger Jörghof“ in Sonthofen betrifft: Einstimmig hat der Bauausschuss einen überarbeiteten Entwurf für das Gebiet an der B19 gebilligt, auf dem etwa 60 Wohnungen entstehen sollen. In den nächsten Wochen werden die Unterlagen öffentlich ausgelegt.

Danach müssen die Stellungnahmen von Behörden oder Einwände von Bürgern abgewogen werden. Sind dann keine großen Änderungen nötig, „könnte man im April den Satzungsbeschluss“ fassen, erklärte Fritz Weidlich von der Verwaltung. Damit wäre der Weg frei für Wohnbauflächen auf 1,2 Hektar und ein Gewerbegebiet auf einem Hektar.

Bauprojekt in Sonthofen: Seit Jahren tüftelt die Verwaltung an dem Bebauungsplan

Mehrere Hürden waren dabei zu überwinden: Die Grundstücksverhandlungen waren schwierig, immer wieder musste umgeplant werden. Gleichzeitig hatte der Gestaltungsbeirat, der die Stadt bei größeren Bauvorhaben berät, diverse Anregungen eingebracht. Unklar war auch lange Zeit, wie für einen ausreichenden Lärmschutz gesorgt werden kann:

Denn der Verkehr auf der B19 rollt in der Nähe des geplanten Wohngebiets vorbei. Weidlich erklärte dazu in der Sitzung, dass die Situation nach wie vor schwierig sei: Zwar fanden Gespräche mit dem zuständigen Staatlichen Bauamt Kempten statt – allerdings lässt sich eine ursprünglich vorgesehene Schallschutzwand noch nicht sinnvoll umsetzen.

Die B19 wird in Sonthofen ab 2024 ausgebaut

Denn die B19 soll, wie berichtet, um zwei zusätzliche Fahrspuren von Sigishofen bis zur Anschlussstelle Sonthofen Nord ab 2024 ausgebaut werden. Wenn diese Arbeiten anstehen, müsste die Wand versetzt werden. Deshalb wird nun zunächst ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von drei Metern errichtet.

Damit könnten die vorgeschriebenen Grenzwerte beim Schallschutz zwar nicht vollständig eingehalten werden – die Überschreitung sei aber in Absprache mit dem Landratsamt Oberallgäu akzeptabel, erläuterte Weidlich. Gleichzeitig sind passive Maßnahmen im Bebauungsplan vorgesehen: Das bedeutet, dass es auch Bauvorschriften für Fassaden oder Fenster gibt, um die Wohnhäuser gegen Lärm zu schützen. Langfristig werde aber eine Lärmschutzwand kommen, ergänzte Weidlich.

Sonthofen: Ein wichtiges Thema waren die Stellplätze

Im Wohngebiet war es den Planern laut Weidlich wichtig, keine Durchfahrtstraßen zu schaffen, um den Verkehr zu beruhigen. So findet sich zum Beispiel ein Bereich nur für Fußgänger und Radfahrer auf der Erschließungstrasse zwischen Albert-Schweitzer- und Edelweißstraße. Gleichzeitig gibt es eine direkte Fuß- und Radwegverbindung parallel zum Wohngebiet, vorbei am Spielplatz.

Die Straße zur Lebenshilfe ist eine Sackgasse, damit auch dort die Verkehrslage relativ ruhig bleibt. Ein wichtiges Thema, das den Bauausschuss immer wieder beschäftigt hat, waren die Stellplätze. Nach jetzigem Stand sind zwei Parkplätze pro Wohnung vorgesehen.

Der Fuß- und Radweg an der B19 wird erst verlegt, wenn der Ausbau der Straße ansteht

Alexander Fleischer (Freie Wähler) wollte wissen, ob der Fuß- und Radweg an der B19 auf Höhe des Planungsgebiets künftig ende. Der Weg werde verlegt, wenn der B19-Ausbau anstehe und die Lärmschutzwand gebaut werde, antwortete Weidlich.

Steht der Bebauungsplan, kann die Metallbaufirma Lochbihler im Gewerbegebiet ihren Neubau realisieren. Der Betrieb wartet bereits seit Langem darauf, loszulegen. Hansjörg Nast-Kolb (Freie Wähler) wollte wissen, ob eine Baugenehmigung schnell auf den Weg gebracht werden könne. Weidlich antwortete, dass erst das Verfahren abgeschlossen werden müsse.

