Neuzugang in Immenstadt: Christoph Wipper sucht die Herausforderung

Im Bauamt Immenstadt hat er sie gefunden. Zuvor war der 48-Jährige zehn Jahre Leiter des Kreistiefbauamts.

17.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Viele Jahre fuhr er nur durch Immenstadt durch – auf dem Weg von Lindenberg ins Landratsamt. Jetzt ist die Residenzstadt sein tägliches Ziel: Seit Anfang Juli ist Christoph Wipper neuer Leiter des städtischen Bauamts. Zuvor war der 48-Jährige zehn Jahre Leiter des Kreistiefbauamts. Der Grund für seinen Wechsel: „Ich wollte neue Herausforderungen.“ Die hat er in Immenstadt.

Dabei kennt er die Stadt schon lange. Machte er doch seine Berufsschulzeit als Zimmerer-Lehrling hier. Danach absolvierte er ein Studium als Bauingenieur, arbeitete zehn Jahre beim Staatlichen Bauamt in Kempten, dann zwölf Jahre im Kreistiefbauamt. Geboren in Weiler lebt der verheiratete Vater von drei Töchtern mit seiner Familie in Lindenberg. Dort war er 13 Jahre Mitglied des Stadtrats.

Hofgarten-Stadthalle die wohl größte Herausforderung

Deshalb kennt er die Arbeit in einer Stadtverwaltung und seinen politischen Gremien. In Immenstadt findet Wipper genug der gesuchten Herausforderungen: Die größte dürfte die Hofgarten-Stadthalle sein. Wegen der Asbest-Belastung heißt es dort Abriss oder Sanierung? Dazu erhofft sich Wipper Aufschlüsse von der Machbarkeitsstudie, die Ende des Jahres vorliegen soll. „Die Frage wird sein, was ist bezahlbar. Wir werden keine Luftschlösser bauen“, sagt der 48-Jährige, ist aber überzeugt, „dass wir das hinbekommen“.

Stadtspange muss saniert werden

Zuvor kommen die Sanierung der Stadtspange, Neubau der Bühler Feuerwehr, Ausbau der Kindergärten, Generalsanierung Mittelschule, das Schulzentrum und der Straßenbau. Bei den Ein- und Ausfallstraßen will Wipper auf den Ausbau der Radwege achten.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Verkehr Ortsdurchfahrt von Werdenstein bis September komplett gesperrt

Brand in Zug in Immenstadt: Powerbank fängt in Bahn Feuer - Zugbegleiterin leicht verletzt

Tobias Schaber neuer Impuls-Vorsitzender in Immenstadt

Gaskrise: So reagieren Gemeinden im Oberallgäu auf steigende Energiekosten