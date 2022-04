"Niemand wird aus Versehen Weltmeister": So hat Philipp Buhl das Feuer wiedergefunden

Philipp Buhl brennt früh in der Saison wieder für den Erfolg – das bestätigt Bronze beim Auftakt in Mallorca. Nun geht es für den Sonthofer Schlag auf Schlag.

Es ist Jahr eins nach Olympia. Und Jahr eins der neuen Kampagne für Olympia 2024. Schon im November, kurz nach dem sechsten WM-Rang, hatte Philipp Buhl die Fortsetzung seiner Karriere verkündet und damit deutlich gemacht, dass ihn „der ewige Hunger noch antreibt“. Dass das Feuer für das Segeln in ihm nach wie vor lichterloh brennt, bewies der 32-jährige Sonthofer mit dem Gewinn der Bronzemedaille zum Auftakt beim Weltcup vor Mallorca. Bevor es für den Athleten vom Segelclub Alpsee-Immenstadt mit der Regatta in Hyères und der WM in Mexiko Schlag auf Schlag geht, trafen wir Buhl zum Interview.

Herr Buhl, Silber im Januar 2018, WM-Gold im Februar 2020, früher Sieg 2021 in Portugal und nun Bronze zum Regatta-Auftakt vor Mallorca. Sie scheinen sich immer mehr zum Frühstarter zu entwickeln ...

Philipp Buhl: (lacht) Eigentlich bin ich das gar nicht. Aber ich habe tendenziell ein hohes Standard-Niveau und komme ganz gut wieder rein. Es gibt Athleten, die sich schwertun, wenn sie eine Weile nicht im Boot waren. Bei mir ist das nicht der Fall. Und ich hatte dieses Jahr stärkere Winde – das liegt mir bekanntlich.

Das war Ihr bestes Weltcup-Resultat seit dem Weltcup-Sieg vor Marseille 2018. Welchen Stellenwert hat Bronze?

Buhl: Von der Qualität des Events her einen großen. Mallorca ist eine Traditionsregatta in großem Feld, es ist besonders, wenn man es aufs Podium schafft. Es ist ein super Flair – man wird respektvoll behandelt.

Schon der Auftakt ist Ihnen mit einem Sieg, zwei zweiten und einem siebten Rang gelungen. Waren Sie überrascht?

Buhl: Es hatte extremen Wind, gerade am ersten Tag. Eine Herausforderung – und es hat extrem Spaß gemacht.

Trotzdem gibt es noch einen Unterschied zwischen Spaß und Erfolg...

Buhl: Richtig. Aber in der Regel macht das Freude, was man gut kann. Ich habe ein gutes Gefühl auf dem Boot bei starken Winden. Das hat mir in die Karten gespielt und da fällt es leichter, gut zu performen.

Es folgten zwei weitere Siege – im Medal Race allerdings der ernüchternde letzte Rang. Sind Sie am Ende sogar enttäuscht über Rang drei?

Buhl: Es war eine kuriose Punktekonstellation, weil ich den dritten Rang nicht mehr verlieren konnte. Es war ein heißes Duell mit Olympiasieger Matt Wearn. Ich hatte einen festen Plan und habe versucht, diesen bei böigem und drehendem Wind umzusetzen. Das ging nicht auf und ich bin zurückgefallen. Am Schluss bin ich volles Risiko gegangen. Enttäuscht bin ich also nicht.

Sind Sie überrascht, dass es zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison so gut läuft?

Buhl: Gemessen an den Bedingungen war es keine Überraschung. Sagen wir es so: Der Start bestätigt meine generelle Vorliebe für Starkwind.

Sie haben sich im Winter eine längere Pause gegönnt und sind erst im Februar wieder ins Training eingestiegen. Wie wichtig war diese Veränderung?

Buhl: Sie war länger und intensiver als in der Vergangenheit. Wenn man etwas sehr intensiv über viele Jahre betreibt, kann man das eine Weile aufrechterhalten. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Ich habe diese Pause gebraucht, weil ich in den vergangenen Jahren immer durchgezogen habe, wenn andere eine Pause gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, ich müsste einen Schritt zurückgehen. Bei dem Pensum im ersten Jahr nach Olympia war das nicht leicht. Aber es war wichtig.

Wie haben Sie die Vorbereitung im Winter gestaltet?

Buhl: Ich habe erst im Januar mit Athletik-Training begonnen. Im Februar waren wir auf Lanzarote und danach fünf Wochen auf Mallorca: zweieinhalb Wochen Training, eine Woche Fitness und die Regatta.

Seit Februar trainieren Sie gemeinsam mit dem Franzosen Jean-Baptiste Bernaz – wie läuft die Kooperation?

Buhl: Ich hatte die Idee, weil ich mehr Pep in meine Arbeit bringen wollte. Ich wollte jemanden, der offen ist und der sich traut. Und vor allem jemanden, der Feuer hat, weil Olympia 2024 in Paris vor seiner Haustür stattfindet. Uns beiden war wichtig, dass wir in Sachen Tipps und Tricks offen miteinander umgehen. Wir gewöhnen uns aneinander, aber es läuft bisher gut.

Wo sehen Sie aktuell offene Baustellen?

Buhl: Vor allem bei den Leicht- und Mittelwindfertigkeiten. Das bedeutet viel Training bei diesen Bedingungen. Vor allem die Starts waren in Mallorca ein zentraler Punkt. Im Prinzip geht es auf meinem Niveau um Feintuning an Stellschrauben.

Weltmeister, Europameister, Weltranglisten-Erster, Rekordsieger der Kieler Woche, sechsfacher Weltcup-Sieger: Philipp Buhl hat in seiner Laufbahn beinahe alles erreicht.

Welche Rolle hat Olympia 2021 in der Nachbereitung im Winter gespielt?

Buhl: Eine sehr große. Immerhin hat mich das Thema Olympia seit 2016 geprägt – in jeder Hinsicht. Darüber denkt man viel nach, auch wenn nach dem Event viel abfällt. Olympia spielte eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung, meine Karriere fortzusetzen. Auch wenn ich zufrieden bin mit dem Lauf der Dinge – ich will noch Medaillen gewinnen. Ich habe zu schätzen gelernt, wie wichtig es ist, das große Ganze zu sehen.

Wie meinen Sie das?

Buhl: Ich habe relativ schnell nach Tokio wieder das Gefühl gehabt, dass ich weiter große Lust spüre. In der Pause im Winter habe ich an Schwung verloren – das ist normal zu der Jahreszeit. Aber es macht einen riesigen Unterschied, wenn die Saison wieder Fahrt aufnimmt und ich ohne viel Vorlauf wieder da bin. Die Arbeit mit Jean-Baptiste ist produktiv, es macht alles Spaß und erzeugt extrem Vorfreude auf mehr.

Wie sehr profitieren Sie von den Freiheiten, die Ihnen die Lockdowns 2020 notgedrungen gebracht haben?

Buhl: Es war sicher von beidem etwas: neue Freiheit und ein Stück Lebenserfahrung. Ich habe in der Pandemie gemerkt, dass ich reif bin, meine Zukunft allmählich zu strukturieren. Ich habe neue Schwerpunkte gesetzt, weiß, dass ich mittelfristig ins Allgäu zurückziehen will und dass es abseits des Sports allerhand wichtige Dinge gibt. Das alles lässt mich freier werden.

Nun geht’s ins französische Hyères – mit guten Erinnerungen für Sie…

Buhl: Das mag ich richtig gerne – und ich habe da große Erfolge gefeiert. Ich habe 2007 meinen Junioren-EM-Titel geholt, 2008 meinen Europacup-Sieg, habe 2009 mein erstes Medal Race absolviert, meinen ersten Weltcup-Sieg 2012 geholt und auch 2016 gewonnen. Es gefällt mir.

Was nehmen Sie sich vor?

Buhl: Das Ergebnis wird nicht entscheidend für meine Zielsetzung. Wichtig ist, dass ich mich mit Blick auf die WM in den Punkten entwickle, in denen ich es für notwendig erachte. Ich will gute Starts abliefern und gute Entscheidungen treffen. Dann bin ich zuversichtlich, dass es auch nach vorne gehen kann.

Schon Mitte Mai wartet die WM in Mexiko. Nach dem sechsten WM-Rang 2021 sagten Sie: „Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich eine Medaille jagen muss, weil mir sonst etwas fehlt.“ Wie sieht das nun, einen Monat vor der nächsten WM, aus?

Buhl: Ach, ganz ehrlich: Ich muss natürlich versuchen, das Ding zu gewinnen. Natürlich will ich der Beste sein. Immer. Wenn man irgendein Potenzial in sich sieht, muss man das doch auch wollen. Man muss es nicht groß herumposaunen, aber aus Versehen wird niemand Weltmeister. Das Revier in Mexiko kann gute Winde haben, das weiß ich. Wenn das der Fall ist, will ich da sein. Alles andere kann ich nicht beeinflussen.