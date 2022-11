Hier im Allgäu fliegt der Nikolaus in den Himmel

Seit mehr als 50 Jahren ist die Ballonfahrt des Nikolaus in Sonthofen ein Hightlight im Advent. Auch 2022 nimmt der Heilige die Wünsche der Kinder entgegen.

21.11.2022 | Stand: 10:55 Uhr

Sonthofen hat eine Tradition: Der Nikolaus nimmt die Wünsche der Kinder und bringt sie mit dem Heißluftballon in den Himmel. Auch 2022 findet das Hightlight im Landkreis Oberallgäu für Groß und vor allem Klein statt.

Wann findet der Nikolaus-Ballonstart 2022 in Sonthofen statt?

Wann geht die Ballonfahrt los?

Wie sieht das Programm zum Nikolaus-Ballonstart aus?

Wie reist man besten nach Sonthofen zum Nikolaus-Ballonstart?

Kann man in Sonthofen sein Auto parken?

Wann findet der Nikolaus-Ballonstart 2022 in Sonthofen statt?

In der Nikolauswoche findet das zweistündige Event auf dem Marktanger in Sonthofen statt. Am Sonntag, 11. Dezember 2022 (3. Advent), geht es um 10.30 Uhr los.

Wann geht die Ballonfahrt los?

Um 11.30 Uhr wird der Nikolaus die Wunschzettel der Kinder mitnehmen und mit dem Gruß der Stadt durch den 1. Bürgermeister Christian Wilhelm gen Himmel fahren.

Wie sieht das Programm zum Nikolaus-Ballonstart aus?

Der Alpenballonsportclub Allgäu e.V. begleitet den Nikolaus-Ballonstart mit einem Rahmenprogramm. Bereits um 10.30 Uhr können die Kinder ihre Wunschzettel beim Christkindles-Postamt abgegeben. Sollte es zu kalt sein, gibt es auch heißte Getränke. Dafür sorgt die Arbeitsgemeinschaft der Sonthofer Jugendverbände. Bis zum Eintreffen des Heiligen aus Myra sorgt die Jugendblaskapelle für Unterhaltung. Der Nikolaus kommt per Kutsche um 11 Uhr und begrüßt die Besucher und verteilt mit den Klausen kleine Päckchen an die Kinder. Gegen 11.30 Uhr hebt der Nikolaus dann ab.

Wie reist man am besten nach Sonthofen zum Nikolaus-Ballonstart?

Von Kempten aus kann man mit dem Zug nach Sonthofen reisen. Der Bahnhof Sonthofen ist in rund 20 Minuten fußläufig zu erreichen. Aber auch die Anreise mit dem Auto ist möglich.

Kann man in Sonthofen sein Auto parken?

Sonthofen hat ein paar Parkplätze. Alle sind vom Veranstaltungsort gut zu Fuß erreichbar. Für eine Übersicht der Parkmöglichkeiten und der Gebühren hat die Stadt Sonthofen eine eigene Seite.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.