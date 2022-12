Der Nikolausmarkt kommt zum Marktplatz in Oberstaufen

Für fünf Tage wird der Marktplatz zum Nikolausmarkt. Die Kleinen können Lieder & Gedichte vortragen, bevor dann am 6. Dezember der Nikolaus per Kutsche kommt.

02.12.2022 | Stand: 15:09 Uhr

In Oberstaufen findet ein fünftägiger Nikolausmarkt statt. Die Fahnensektion Oberstaufen lädt zum Marktplatz ein, mit dem Höhepunkt am 6. Dezember 2022. Damit ist Oberstaufen in guter Gesellschaft, was einen Weihnachtsmarkt im Allgäu betrifft.

Wann findet der Nikolausmarkt 2022 in Oberstaufen statt?

Wie lange hat der Nikolausmarkt 2022 in Oberstaufen geöffnet?

Was steht auf dem Programm des Nikolausmarktes 2022?

Wann findet der Nikolausmarkt 2022 in Oberstaufen statt?

Für fünf Tage hat die Fahnensektion Oberstaufen zum Nikolausmarkt am Marktplatz geladen. Bereits am Freitag, 2. Dezember, geht es los. Bis einschließlich zum Nikolaustag am 6. Dezember findet der Markt statt.

Wie lange hat der Nikolausmarkt 2022 in Oberstaufen geöffnet?

An den jeweils fünf Tagen hat der Nikolausmarkt jeweils von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Damit ist für insgesamt 30 Stunden Unterhaltung geboten.

Was steht auf dem Programm des Nikolausmarktes 2022?

Die Fahnensektion lädt am Marktplatz zu Heißgetränken ein und kleinen Speiseangeboten ein. Die kleinen Gäste können dem Heiligen Nikolaus dann ihre Lieder und Gedichte vortragen. Nebenzu gibt es Bärbeletreiben und Klausentreiben. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus mit der Kutsche zu Besuch.

2. Dezember Start: 17 Uhr Ende: 23 Uhr

3. Dezember Start: 17 Uhr Ende: 23 Uhr

4. Dezember Start: 17 Uhr 18 Uhr Bärbeletreiben Ende: 23 Uhr

5. Dezember Start: 17 Uhr 19 Uhr Klausentreiben Ende: 23 Uhr

6. Dezember Beginn: 17 Uhr 18 Uhr Nikolaus kommt zu Besuch, anschließend Klausentreiben Ende: 23 Uhr



Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.