40 Nikoläuse treffen sich im Oberallgäu - und lassen sich auch vom Schnee nicht ausbremsen

Nikolaus-Darsteller treffen sich zum elften Mal zu einem Aussendungsgottesdienst. Doch Petrus sendete zu viel Schnee. Der bremste so manchen aus.

04.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Da sind sie, die strahlenden Kinderaugen. Schneeflocken, Nikolaus, Schokolade: Der kleine Tim ist fasziniert. Und Konrad Stauder ist schon einige Tage vor dem Nikolaustag am 6. Dezember in „seinem Element“. Seit 40 Jahren ist er in seiner Südtiroler Heimat als Nikolaus-Darsteller unterwegs. Aber trotz des heftigen Wintereinbruchs hat er es sich auch heuer nicht nehmen lassen, zum Aussendungsgottesdienst nach Missen zu kommen. Weil er mit Gottes Segen unterwegs sein will – und wegen solcher Szenen wie jene mit dem kleinen Tim.

Das, was Stauder da im Vorfeld des Gottesdienst an die Kinder verteilt, sieht auf den ersten Blick aus wie einer der unzähligen Schokoladen-Weihnachtsmänner, die es derzeit in den Supermärkten gibt. Aber da ist ein kleiner, für Stauder wichtiger Unterschied. Auf der Folie prangt ein Kreuz. Es soll verdeutlichen: Das ist kein Weihnachtsmann, das ist der Heilige Nikolaus. Er war im vierten Jahrhundert Bischof von Myra.

Nikolaustreffen in Missen-Wilhams im Allgäu von Franz Horn organisiert

In seine Rolle schlüpfen die Darsteller – und das alljährlich von Franz Horn aus Missen organisierte Treffen ist daher eine „ganz besondere Bischofskonferenz“, wie es die Bürgermeisterin des Ortes, Martina Wilhelm, nennt. Sie verweist auch auf die vielen unterschiedlichen Traditionen, die sich im Allgäu, in der Schweiz, im Elsass, in Österreich und in Südtirol rund um den Heiligen Nikolaus entwickelt haben. Von überall dort sind die Nikolaus-Darsteller nach Missen angereist. 40 sind es am Ende, die sich in der Pfarrkirche St. Martin versammeln und unter den Segen Gottes für ihren Einsatz stellen. Pfarrer Perukilakkattu Abraham Sojesh erteilt ihn. Das freilich war nicht so geplant.

Nikoläuse in Missen vom Wintereinbruch ausgebremst

Eigentlich sollte der emeritierte Abt der Benediktiner, Notker Wolf, den Gottesdienst zelebrieren und die Festpredigt halten. Doch ihn bremste der Wintereinbruch aus. Schon sein Flug aus Italien landete mit Verspätung in München. Von dort ging dann aber nichts mehr. Der Geistliche steckte im schneebedingten Stau fest.

So ist es am heimischen Pfarrer, daran zu erinnern, wie wichtig das Beispiel des Heiligen Nikolaus gerade in der heutigen „Zeit voller Ungerechtigkeit“ ist. Es gelte, anderen zu helfen und Freude zu bereiten.

Die Bürgermeisterin an der Orgel

Die Bürgermeisterin nimmt zwischendurch an der Orgel Platz und gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit dem Männerchor Gestratz musikalisch. Und sie verweist darauf, dass die Nikolaus-Darsteller in den kommenden Tagen bei ihren Hausbesuchen in den Familien oder ihren Auftritten in Kindergärten das Wertvollste schenken, das es gibt. Und das sind keine Schokoladen-Nikoläuse, sondern ihre Zeit.