Die Gewerkschaft EVG hält an dem 50-Stunden-Streik ab Sonntag bei der Bahn fest. Fürs Oberallgäu gibt es schon einen Notfall-Fahrplan für Schulbusse.

12.05.2023 | Stand: 15:09 Uhr

Neuer Mega-Streik bei Bahnen und Bussen: Von Sonntagabend (14.5., 22 Uhr) bis Dienstagnacht (16. Mai, 24 Uhr) will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) große Teile des ÖPNV auch im Allgäu lahmlegen.

Die Deutsche Bahn hatte am Donnerstag in Gesprächen noch versucht, die Bahn-Gewerkschaft EVG von ihren Plänen abzubringen - allerdings vergeblich, wie Freitagmittag bekannt wurde. Die Gewerkschaft wird an dem geplanten 50-Stunden-Streik auf der Schiene festhalten.

Damit droht Deutschland und damit auch im Allgäu der dritte und bisher größte Bahnstreik des Jahres 2023. Alle ICE- und IC-Züge der Bahn dürften dann nicht fahren. Auch der Regionalverkehr bei Bus und Bahn dürfte weitgehend eingeschränkt sein.

Warnstreik im Allgäu: Für den Busverkehr im Oberallgäu gibt es ein Notkonzept

Die Busgesellschaft RVA im Oberallgäu teilte heute Morgen bereits ihren Notfall-Fahrplan ab Montag mit - für den Fall, dass der Streik wie geplant stattfindet.

Vor allem im Bereich Oberstdorf, Fischen, Hörnerdörfer und Sonthofen sei dann davon auszugehen, dass eine Vielzahl an Bussen ausfallen werde, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt Oberallgäu.

Um den Schülerverkehr vor allem für Grundschüler sicherzustellen, hat die RVA ein Notkonzept erarbeitet. Laut Landratsamt ist das der aktuelle Stand (12.5.23):

Auf der Linie 44 werden folgende Kurse bedient: 7.02 Uhr: Tiefenberg - Ofterschwang - Bolsterlang 7.18 Uhr: Bolsterlang - Fischen Sch - Oberstdorf 7.05 Uhr: Oberstdorf - Fischen 7.15 Uhr: Fischen - Obmermaiselstein - Tiefenbach - Oberstdorf 11.10 Uhr: Oberstdorf - Fischen - Bolsterlang 11.33 Uhr: Bolsterlang - Obermaiselstein 12.10 Uhr: Oberstdorf - Fischen - Bolsterlang 12.35 Uhr: Bolsterlang - Ofterschwang - Sonthofen 13.03 Uhr: Albert Schweitzer Schule - Sonthofen Bhf 13.08 Uhr: Sonthofen - Fischen Schule 13.20 Uhr: Fischen Schule - Sonderdorf - Bolsterlang 13.30 Uhr: Bolsterlang - Obermaiselstein - Tiefenbach- Ofterschwang

Schüler aus Obmaiselstein, die nach Fischen fahren, müssen ab Abzweigung Obermaiselstein mit der Linie 46 nach Fischen fahren.

Weitere Infos: Auf der Linie 45 fällt der Kurs 06.35 Uhr & 08.20 Uhr Sonthofen - Schöllang - Ofterschwang, sowie 16.35 Uhr Ofterschwang - Schöllang - Sonthofen aus. Alle weiteren Kurse dieser Linie verkehren regulär. Auf der Linie 82 fällt der Kurs 06.22 Uhr Missen – Sibratshofen & 07.05 Uhr Seltmanns – Misssen – Immenstadt aus. Auf der Linie 83 fallen alle von der RVA gefahrenen Kurse aus. Der Ortsbus Oberstdorf wird nicht bedient. Auf der Linie 67 fällt der Kurs 07.20 Uhr Oberstdorf - Langenwang Kapelle - Sonthofen aus. Auf der Linie 47 fallen folgende Kurse aus: 14.03 Uhr Bolsterlang - Sonthofen, 14.35 Uhr Sonthofen - Bolsterlang & 15.03 Uhr Bolsterlang - Sonthofen. Auf der Linie 81 fällt der Kurs 15.35 Uhr Sonthofen- Wertach und zurück aus.



Den Notfahrplan für die Linien eins bis vier will das Unternehmen noch bekanntgeben.

Ab Mittwoch sollen die Busse wieder wie gewohnt verkehren. Nicht betroffen von dem Streik sind Linien privater Busunternehmen. Wie ist die Lage in Memmingen?

Auch in anderen Gegenden des Allgäus soll es im Falle eines Streiks Notfahrpläne für öffentliche Busse geben - mehr dazu hier.