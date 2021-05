Oberallgäuer fürchten neue Overtourism-Debatte: „Gastfreundschaft darf nicht verloren gehen“

Zum lang ersehnten Saisonstart befürchten Gastgeber, Gastronomen und Händler eine erneuten Diskussion über zu viel Tourismus und negative Stimmung.

Die Gäste kehren am Wochenende zurück ins Allgäu. Nach monatelangem Lockdown schließen Hoteliers und Vermieter wieder auf, Bergbahnen fahren, Bäder und Freizeiteinrichtungen öffnen. Doch wie reagieren die Einheimischen auf die zu erwartenden Besucherströme? Droht schon bald die nächste Overtourism-Diskussion? Auf Initiative der Tourismusorganisation Alpsee-Grünten diskutierten jetzt Oberallgäuer Gastgeber mit Gastronomen und Händlern aus der Region über die Fragen, wo die Grenze für zu viel Tourismus in der Region verläuft, ob die Gastfreundschaft verloren geht und wie man eine positive Tourismusgesinnung erreichen kann. (Lesen Sie auch: Tourismus kommt wieder auf Tour: Das sagen Urlauber und Gastgeber)

„Wir stellen zunehmend fest, dass die Bereitschaft für Tourismus innerhalb der Bevölkerung abnimmt“, sagte Benjamin Bichler, Geschäftsführer von Alpsee-Grünten Tourismus bei der Gesprächsrunde im Dorfhaus in Burgberg. „Gäste werden wieder als Fremde bezeichnet und besonders in den Sozialen Medien werden die Stimmen laut, dass Touristen lieber fernbleiben sollten.“ Deshalb habe der Tourismus-Zusammenschluss von Sonthofen, Immenstadt, Rettenberg, Blaichach und Burgberg bereits im vergangenen Jahr eine Kampagne für mehr Gastfreundschaft mit Statements von Gastgebern und Unternehmern gestartet, erklärte Bichler. „Auch die Einheimischen – egal ob Hüttenwirt oder Supermarkt-Kassiererin – gehören zu einem gelungenen Urlaub.“

"Jeder Bürger profitiert vom Tourismus"

„Die Gastfreundschaft darf nicht verloren gehen. Sie ist das, was uns auszeichnet“, sagt Blaichach Bürgermeister Christof Endreß, Aufsichtratsvorsitzender von Alpsee-Grünten-Tourismus. Jeder Bürger profitiere davon, dass das Allgäu eine touristische Region ist.„Sonst hätten wir hier nicht mehr so viele Bergbahnen und Bäder.“

„Ohne die Gäste hätten wir kein flächendeckendes gastronomisches Angebot“, sagte Albert Seitz, Gastronom aus Immenstadt. „Es wäre ohne Tourismus undenkbar, hier einen 365-Tage-Betrieb zu führen.“ Das könne man in anderen ländlichen Regionen sehen, wo es kaum noch Dorfgasthöfe zu finden seien. Auch für den Handel sei eine hohe Frequenz an wechselnden Gästen von großer Bedeutung, erklärte Unternehmer Marc Wenz. „Ich würde ohne Tourismus nicht hier sitzen“, sagte der Betreiber von Alpsee- und Allgäu-Outlet. In der Zeit in der die Outlets wieder öffnen dürften, aber die Hotels geschlossen bleiben durften, habe er in Immenstadt rund 80 Prozent an Umsatz verloren, erklärte Wenz. Doch die Verluste konnten im Sommer 2020 wieder aufgeholt werden, als die Urlauber in die Region zurückkehrten. „Die Allgäuer müssen sich die Frage stellen, was hier ohne Tourismus übrig bleibt.“

"Ohne zweites Standbein müssten viele Landwirte aufgeben"

Die Bedeutung des Tourismus für die Landwirtschaft, hob Angelika Soyer, Vorsitzende des Vereins „Mir Allgäuer – Urlaub auf dem Bauernhof“ hervor: „Ohne das zweite Standbein wären viele Landwirte gezwungen, die Betriebe aufzugeben“, sagte Soyer. „Debatten über Overtourism werden mit großer Sattheit geführt – statt sich zu freuen, dass es gut läuft.“

Das unterstrich auch Florian Hierl, Vermieter aus Bühl, der seine Freude über den Neustart zum Ausdruck brachte: „Es ist meine Leidenschaft, jeden Tag neue Leute kennenzulernen. Es gibt nichts Interessanteres und Schöneres“, sagte Hierl. „Gastfreundschaft ist die Grundlage.“ Auch aus dem Ausflugsverkehr entstehe Wertschöpfung. „Die Gäste werden uns wieder aus der Krise rausholen – das wird nicht der Staat sein“, sagte Hierl.

Ausflugsverkehr als "Luxusproblem"

„Man darf den Übertourismus nicht überbewerten. Wir müssen die nur so lenken, dass es für die Einheimischen erträglich ist“, sagt Albert Gilb, Betreiber der „Alpzitt-Chalets“ in Burgberg. „Wir haben uns im Allgäu zu einer Tourismusregion entwickelt und sollten uns jetzt nicht zurückentwickeln.“ Auch die die Kommunen seien auf die Einnahmen aus Gewerbesteuer und Kurbeitrag angewiesen. Viele Probleme würden zu Unrecht auf die Urlauber abgewälzt, kritisierte Gilb „Wir haben schon Täler sperren müssen, ohne dass auch nur ein Übernachtungsgast in der Region war.“ So sieht das auch Blaichachs Bürgermeister. „Die Verursacher der Verkehrsprobleme sind nicht nur die Gäste, sonst hätten wir ja im Lockdown Situationen haben müssen wie an den autofreien Sonntagen in den 70er Jahren“, sagte Endreß. Auch Verkehrszählungen hätten belegt, dass ein großer Teil der Autofahrer aus der Region komme.

Kontrolle über Parkgebühren

„Der Ausflugsverkehr ist ein Luxusproblem, das sich steuern lässt“, empfahl Wenz an vollen Parkplätzen die Gebühren zu erhöhen. Hierl schlug vor, die Einheimischen beispielsweise mit einer Jahreskarte von den höheren Tarifen zu entlasten. Die Bewirtschaftung der Parkplätze sei ein Schlüssel, sagte Endreß. „Nur so funktionieren die Leitsysteme, die sich durch die Gebühren finanzieren lassen.“

