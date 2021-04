Oberallgäuer Gemeinden erhalten Zuschüsse für Sanierung von Kneipp-Tretbecken

In Bolsterlang soll das Kneipp-Tretbecken saniert werden. Nun gibt es Zuschüsse aus einem Sonderprogramm. Wie auch andere Oberallgäuer Gemeinden profitieren.

Das Kneipp-Tretbecken am Kitzebichl in Bolsterlang müsste dringend saniert werden. Der Beton platzt auf, vor allem im Bereich des Armbeckens gibt es viele Kalkablagerungen und von den vielen Reinigungsarbeiten ist die Oberfläche grob und rissig geworden. In Anbetracht der angespannten Haushaltslage war die Erneuerung bisher zurückgestellt worden. Doch jetzt soll die Anlage saniert werden. So wie andere Kneipp-Anlagen im Oberallgäu. Denn zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp gibt es Geld aus einem Sonderprogramm. (Lesen Sie auch: Das plant die Marktgemeinde Ottobeuren im Kneipp-Jubiläumsjahr)

Die Sanierung in Bolsterlang würde 15 000 Euro kosten

Wie die anderen Gemeinden hatte Bolsterlang vergangenen Herbst einen Förderantrag gestellt, berichtete Bürgermeister Rolf Walter im Gemeinderat. Kosten würde die Sanierung 15 000 Euro und für den Bau hofft Walter auf einen Zuschuss von 9000 Euro. Einer solchen Finanzierung stimmte das Gremium zu – vorausgesetzt, dass es die staatliche Förderung in der Höhe gibt.

Auch andere Oberallgäuer Gemeinden erhalten Geld aus einem Sonderprogramm des Wirtschaftsministeriums

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat das Sonderprogramm „Touristische Infrastruktur – Kneipp-Anlagen“ für die Modernisierung der Einrichtungen aufgelegt. Wie die beiden FW-Landtagsabgeordneten Alexander Hold und Leopold Herz jetzt vermelden, erhalten auch Oberallgäuer Gemeinden Geld aus dem Programm. Das sei auch ihrem Einsatz zu danken, schreiben die beiden Abgeordneten. Gefördert werden Kneipp-Anlagen in Bad Hindelang, Balderschwang, Bolsterlang, Fischen und Rettenberg. Insgesamt steht ein Fördervolumen von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. (Lesen Sie auch: Kneipp-Jahr 2021: Vereine kämpfen im Jubiläumsjahr mit Image und um Mitglieder)

Die Höhe der Förderung hängt davon ab, wie viel Geld eine Gemeinde selbst in ihre Kneipp-Anlage investiert

Das Sonderprogramm fördert die Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von öffentlich zugänglichen Kneipp-Anlagen, die kostenfrei genutzt werden können. Die Höhe der Förderung hängt davon ab, wie viel Geld eine Gemeinde selbst in ihre Kneipp-Anlage investiert. Die Eigenbeteiligung bei den Projekten muss mindestens zehn Prozent betragen.

