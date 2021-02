Nicht mehr Immenstadt sondern Sonthofen ist nun Mittelpunkt in der Bekämpfung des Virus. Im neuen Impfzentrum in der Grüntenkaserne wurden am Freitag aber nur 36 Personen geimpft

29.01.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Statt Zeltplanen umgeben nun gemauerte Wände die Menschen bei ihrer Impfung gegen das Coronavirus. Das Oberallgäuer Impfzentrum ist in die Grüntenkaserne nach Sonthofen gezogen. Bisher befand es sich in der Hofgarten-Stadthalle in Immenstadt. Karolin Kappeler vom Katastrophenschutz des Landratsamts Oberallgäu ist zufrieden mit dem Umzug. „Es hat alles gut geklappt“, sagt sie.