Oberallgäuer Nico Abrell veröffentlicht neue Single - Im Video dabei sind "GNTM"-Models

Der gebürtige Oberallgäuer Nico Abrell ist YouTuber, Autor und Musiker. Jetzt hat er die Single „So viel gesagt“ veröffentlicht. Mit dabei: "GNTM"-Modells.

27.05.2021 | Stand: 18:11 Uhr

Nico Abrell sitzt zu Beginn seines neuen Musikvideos nachdenklich auf einer Parkbank. Später lehnt er melancholisch an einer Wohnungswand. Dazwischen hüpfen zwei junge Frauen auf einem Bett, lachen und tauschen sich aus. „Das Video zeigt junge Leute, kurz nach einem Date“, erzählt Abrell, der im Oberallgäu geboren ist und jetzt in Berlin als Student, Musiker, Autor und YouTuber lebt. Seine neue Single erschien am Freitag, 7. Mai. Es handelt von Träumereien und falschen Versprechen.

"So viel gesagt" erzählt von Erlebtem

Gerade bei einem Date versprechen sich die Partner vieles und mache dann schlussendlich doch wenig draus, erklärt der 21-Jährige. Darüber singt Abrell in dem Song „So viel gesagt“. Dabei hat das Musikvideo eine Besonderheit: Für den Dreh in Berlin waren neben Abrell noch zwei Modells aus der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ mit dabei.

Der Zeitpunkt der TV-Sendung und dem Musikvideo habe einfach gepasst: „Das Finale der Sendung steht bald an, da dachten wir, das passt gut mit unserem Videodreh zusammen“, erklärt Abrell. Wir, das sind sein Manager Ramon Wagner und er. Das Lied selbst sei in Zusammenarbeit mit einem Musikproduzenten entstanden.

Nico Abrell wird in seinem Video von zwei Modells der Prosieben Castingshow "Germany's next Topmodel" unterstützt. Bild: mediaflame.de

Von Bad Hindelang nach Berlin

Nico Abrell ist in Immenstadt geboren und in Altstädten und Bad Hindelang aufgewachsen. Dort habe er auch eine Musikschule besucht. „Musik mache ich eigentlich schon immer.“ Jetzt wohnt er in Berlin, studiert dort Literatur und Kommunikation. Um groß zu werden, musste Abrell aber nicht in die Hauptstadt. Bereits 2017 veröffentlichte der damalige Gymnasiast sein erstes Buch „Rising Sparks“. Er schaffte es bis auf die Spiegel Bestsellerliste der Jugendliteratur.

Arbeiten falle dem Wahl-Berliner in der Hauptstadt leichter. Entspannung sucht er aber im Allgäu. „Auf Dauer kann der Lärm hier schon anstrengend sein“, sagt der 21-Jährige. Etwa alle zwei Monate schafft es der gebürtige Allgäuer zurück in seinen Heimatort Bad Hindelang.

Lesen Sie auch

Osterhasen-Lied in Ostrachtaler Mundart stößt auf großes Echo Musik aus Hindelang

Nico Abrell: Wenig Zeit für Bücher

Neben Studium, Büchern und Musik betreibt Abrell zudem noch seinen eigenen YouTube-Kanal. Auf der Video-Plattform spricht er über sein Leben, seinen Alltag und sein Outing zur Homosexualität. „Im Moment habe ich wenig Zeit für Bücher.“ Musik zu machen sei für ihn aber die perfekte Balance aus dem was er „gerne macht“ und dem, für was er Zeit hat. Deshalb liege momentan dort sein Schwerpunkt. YouTube laufe einfach so mit.

„Für dieses Jahr sind noch drei weitere Songs geplant“, sagt Abrell und hofft zudem auf ein Album im nächsten Jahr. Momentan arbeitet er am zweiten Lied. Für die Zukunft sei „vieles geplant“. Nur was genau, das weiß der 21-Jährige noch nicht so recht. Jedenfalls könne er sich gut vorstellen, mit seiner Musik auch ins Allgäu zu kommen.