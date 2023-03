Zwischen Alpsee und Grünten: Der Ringbus fährt weiter für Urlauber und Einheimische

Fünf Städte und Gemeinden im Oberallgäu teilen sich ein Bus-Angebot, damit weniger Urlauber und Einheimische das Auto nehmen.

09.03.2023 | Stand: 19:16 Uhr

Der Ringbus zwischen dem Großen Alpsee und dem Grünten fährt auch in diesem Jahr weiter. Die fünf Mitglieds-Kommunen der Alpsee-Grünten-Tourismus (AGT) GmbH, die die Verbindung finanzieren, stimmten zu, den Bus zunächst bis Ende 2023 fortzuführen. Danach soll das ganze Projekt erneut bewertet und über seine Zukunft entschieden werden. Eine Bilanz der ersten beiden Jahre zog jetzt AGT-Geschäftsführerin Kathrin Dürr im Stadtrat von Immenstadt. So registrierte die AGT in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt über 41.000 Fahrten.

