Schindeln liegt wieder im Trend

Althergebrachte Methode erlebt laut Staatsforsten in Sonthofen wieder eine Renaissance. Nicht alle Bäume eignen sich.

28.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Schindeln, eine althergebrachte Methode, Fassaden wetterfest zu machen, erlebt laut den Staatsforsten in Sonthofen derzeit eine Renaissance. Dabei wird es schon seit Jahrhunderten im Oberallgäu praktiziert. Nicht nur das Bauen aus und mit Holz, sondern auch die Fassadengestaltung mit Holz ist im Allgäu häufig anzutreffen, heißt es in der Mitteilung der Staatsforsten. Ob traditionell oder modern, unbehandelt oder behandelt, farbig, längs oder quer, aus Fichte oder Lärche: Mittlerweile sehe man gerade bei neuen Gebäuden allerhand.

Schindeln sind über Jahrzehnte haltbar

Würden heute oftmals Schindeln aus Lärchen- oder gar Zedernholz verwendet, seien früher fast ausschließlich heimische Fichte oder Weißtanne für die Wetterseite zum Einsatz gekommen, erklärt Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting. Schindeln würden in der Regel gespalten, nicht gesägt. Sie seien über Jahrzehnte haltbar.

Deshalb müssten die zum Schindelmachen geeignete Baumstämme besondere Eigenschaften aufweisen: Möglichst astfrei und feinjährig sollen sie sein, frei von Reaktionsholz, auch „Buchs“ genannt, nicht drehwüchsig und spaltbar, betont Oetting. Gerade die Spaltbarkeit der Stämme sei entscheidend für die Verwendung als Schindelholz. Sie lasse sich erst nach der Fällung des Baumes feststellen. „Der schönste Stamm hilft nichts, wenn er sich nicht spalten lässt“, sagt Oetting.

Ein Baum bildet jedes Jahr im Zuge seines Dickenwachstums einen Jahresring

Die Feinjährigkeit oder auch Feinringigkeit sei wichtig für die Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit der Schindeln: Ein Baum bildet jedes Jahr im Zuge seines Dickenwachstums einen Jahresring aus weichem Frühholz und hartem Spätholz. Die Breite des Frühholzes variiert, die Breite des Spätholzes bleibt gleich.

Das bedeutet bei Nadelbäumen, je schmaler der Jahresring, umso härter und beständiger ist das Holz. Ob ein Baum pro Jahr mehr oder weniger Speck ansetzt, hängt wiederum von einer Reihe von Faktoren ab. Die Witterung in der Wachstumszeit, die Höhenlage, die Bodenbeschaffenheit, der Dichtstand und das Alter der Bäume beeinflussen deren Wachstum.

Ein guter Schindelmacher muss ein Gespür für die Auswahl geeigneter Baumstämme haben. Oetting freut sich, dass es am Forstbetrieb Sonthofen noch Waldarbeiter gibt, die das dieses Können und Wissen haben. So seien die Fichtenschindeln an der Fassade des Forstbetriebsgebäudes in Sonthofen aus eigenem Holz von eigenen Waldarbeitern hergestellt und angebracht worden.

„Jeder verbauter Kubikmeter Holz tut unserem Wald und Klima gut, insbesondere wenn es sich um heimisches Holz aus dem Allgäu handelt“, erklärt Oetting. Verbautes Holz diene als Kohlenstoffspeicher und die derzeit gute Nachfrage nach dem Baustoff stärke die Bewirtschaftung der Allgäuer Wälder, sagt Oetting.

