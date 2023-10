Geschlagen und gewürgt: Schüler greift Zehnjährigen an

An einer Schule im Oberallgäu hat ein 14-Jähriger einen Mitschüler angegriffen. Dabei kam auch eine Schere zum Einsatz.

05.10.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Zu einem Zwischenfall an einer weiterführenden Schule im Oberallgäu, kam es vor kurzem zwischen einem 14- und 10-jährigen Schüler. Nach derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei Sonthofen, wurde dabei ein Zehnjähriger von einem 14-jährigen Mitschüler angegriffen, geschlagen und gewürgt.

„Es kam nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Jungen. In deren Verlauf schlug der 14-Jährige mehrfach gegen den Oberkörper des Jüngeren, schubste und würgte ihn. Der 14-Jährige hatte bei den Schlägen wohl zufällig eine abgerundete Bastel-Schere in der Hand, die er allerdings nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gezielt als Waffe gegen den Zehnjährigen einsetzte“, so Pressesprecher Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. (Lesen Sie auch: Immer mehr Schüler in Bayern mit Depressionen - wie lönnen Schulen gegensteuern?)

Angriff auf Schüler im Oberallgäu: Das sagt der Schulleiter

Warum es zum Streit und zum Angriff auf den zehnjährigen Schüler kam ist unklar, schwer verletzt wurde der Schüler glücklicherweise nicht.

Auch die Schule reagierte nach dem Vorfall umgehend. So wurde der Vorfall schulintern aufgearbeitet und die Lehrerinnen und Lehrer thematisierten Mobbing in der Schule.

„Wir möchten betonen, dass wir jegliche Form der Gewalt sehr ernst nehmen. Um es ganz klar zu sagen: Gewalt hat an unserer Schule keinen Platz. Unsere Schulfamilie ist von diesem Vorfall sehr betroffen und nimmt diesen sehr ernst. Gleichzeitig möchten wir auch ganz deutlich machen, dass es sich hier um einen bislang einmaligen Vorfall handelt“, so der Schulleiter.

Gegen den 14-jährigen Schüler wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

