Oberallgäu: Tag des offenen Naturparks am Großen Alpsee

Ein Programm mit vielen Mitmach-Stationen soll zum 15-jährigen Bestehen des Naturparks Nagelfluhkette keine Langeweile aufkommen lassen.

24.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Zahlreiche Mitmachstationen erwarten die Besucher am Sonntag, 4. Juni, rund um das Naturparkzentrum am Großen Alpsee. Dort veranstaltet der Naturpark Nagelfluhkette einen Tag der offenen Tür. Außerdem feiern die Verantwortlichen mit der Bevölkerung das 15-jährige Bestehen des Schutzgebiets.

Beim Tag des offenen Naturparks bekommen große und kleine Gäste von 10 bis 14 Uhr in Immenstadt-Bühl ein abwechslungsreiches Draußen-Programm geboten. Daran beteiligt sich das Partnernetzwerk des Naturparks. Jeder Partnerstand hält eine Mitmach-Aktion bereit. So kann man an den Ständen beispielsweise Raufußhühner kennenlernen, sich in der Knotenkunde üben, Hummeln bestimmen, Bienen in einer Schaubeute erleben, die Lebensräume der Kies- und Felsbrüter kennenlernen, sich an einer Holzkegelbahn probieren und beim Artenvielfalts-Jenga messen.

Für Kinder gibt es an jeder Mitmachstation einen Stempel. Am Ende dürfen sich die kleinen Besucher am Stand der Junior Ranger Aktivgruppe eine Überraschung abholen. Zudem warten Ausstellungsführungen auf alle, die gerne noch mehr wissen wollen über das Schutzgebiet Naturpark Nagelfluhkette. Das Team des Naturparks Nagelfluhkette und der Naturpark-Partner stehen für alle Fragen zur Verfügung.

Das sind die Partner des Naturparks

Beim Tag des offenen Naturparks dabei sind unter anderem: Wasserwirtschaftsamt Kempten, Bergbauernmuseum Diepolz, Forstamt, Landschaftspflegeverband, Landesbund für Vogel- und Naturschutz, Alpsee Immenstadt Tourismus, Bund Naturschutz, Allgäuer Alpenwasser, Patron, Alpinium, Allgäuer Alpvielfalt, Alpenverein Allgäu-Immenstadt, Alpwirtschaftlicher Verein, Imkerverein, Inatura und Netzwerk Naturvielfalt. Der Alpsee Skytrail lockt mit ermäßigtem Eintritt.

