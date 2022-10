Glühwein, Bratwurst und Musik: Das sind die Weihnachtsmärkte im Oberallgäu

Nach zwei Jahren Pause finden im Oberallgäu 2022 wieder viele Weihnachtsmärkte statt. Ein Überblick über die Termine in Immenstadt, Bad Hindelang oder Kempten.

11.10.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Veranstalter im Oberallgäu bereitet sich auf den Advent vor. Und zwar auf einen richtigen: Mit Glühweinduft, heißer Bratwurst und heimeliger Musik. Nach zwei Jahren Corona-Pause finden in vielen Orten wieder Weihnachtsmärkte statt. Auch die Vereine freuen sich. Bei vielen tragen die Erlöse aus Glühwein- und Wurstverkauf zur Finanzierung bei. Allerdings gibt es nicht überall einen Markt. Und in Kempten ist angesichts der Energiekrise eine Diskussion über die Weihnachtsbeleuchtung entbrannt. Hier eine Auswahl an Angeboten:

Immenstadt: Die Stadtkapelle Immenstadt fängt nach Auskunft von Vereinsvorsitzendem Franz Maurer demnächst mit den Proben von Liedern für den Christkindlesmarkt an. Er findet am ersten Adventswochenende von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. November, statt. Maurer ist froh, dass der Markt wieder wie gewohnt abläuft. Die Kapelle verkauft dort traditionell Glühwein, Kinderpunsch und Laible. Der Erlös – meistens mehr als 1000 Euro – trage wesentlich zur Finanzierung der laufenden Ausgaben der Stadtkapelle bei, erklärt der Vorsitzende. Die Stadt führt zudem wieder eine Seeweihnacht am Großen Alpsee durch – von Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember.

Sowohl der Lions-Christkindlestreff am 10. und 11. Dezember, als auch die Faire Weihnacht am Samstag, 17. Dezember, finden nach Auskunft der Stadtverwaltung von Sonthofen in gewohnter Manier statt. Bad Hindelang: Auch der mit vielen Lichtern geschmückte Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang öffnet wieder seine Tore, vom 25. November bis 4. Dezember. Die alpenländische Weihnachtsoper „Stille Nacht“ sagten die Organisatoren in diesem Jahr wegen der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie jedoch ab.

Oberstdorf An den vier Samstagen vor Weihnachten findet wieder der „Oberstdorfer Advent“ mit Markt und dem feierlichen Anzünden der Adventskerzen statt. Im Anschluss wird im Oberstdorf Haus Oberstdorfer Mundart sowie traditionelle oder klassische Melodien geboten.

An den vier Samstagen vor Weihnachten findet wieder der „Oberstdorfer Advent“ mit Markt und dem feierlichen Anzünden der Adventskerzen statt. Im Anschluss wird im Oberstdorf Haus Oberstdorfer Mundart sowie traditionelle oder klassische Melodien geboten. Blaichach: Auf dem Kirchplatz wird es am Samstag, 26. Dezember, einen Adventsmarkt geben – mit Tanzeinlagen, lebender Krippe, Chorgesang und Bläsern. Heimische Vereine, Kirchen und Verbände bieten laut der Gemeinde Essen, Trinken und Selbstgemachtes für einen guten Zweck an. Die Erlöse erhält der Blaichacher Hilfsfonds.

Auf dem Kirchplatz wird es am Samstag, 26. Dezember, einen Adventsmarkt geben – mit Tanzeinlagen, lebender Krippe, Chorgesang und Bläsern. Heimische Vereine, Kirchen und Verbände bieten laut der Gemeinde Essen, Trinken und Selbstgemachtes für einen guten Zweck an. Die Erlöse erhält der Blaichacher Hilfsfonds. Oberstaufen In Oberstaufen gibt es schon seit längerem keinen Weihnachtsmarkt mehr – „unabhängig von den Entwicklungen rund um Corona“, teilt die Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH mit. Stattdessen führt die OTM in den Weihnachtsferien erneut einen „Winterzauber“ mit verschiedenen Veranstaltungsangeboten für die ganze Familie durch.

In Oberstaufen gibt es schon seit längerem keinen Weihnachtsmarkt mehr – „unabhängig von den Entwicklungen rund um Corona“, teilt die Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH mit. Stattdessen führt die OTM in den Weihnachtsferien erneut einen „Winterzauber“ mit verschiedenen Veranstaltungsangeboten für die ganze Familie durch. Kempten: Lichterglanz und Tradition verspricht die Allgäu-Metropole für ihren langen Weihnachtsmarkt, der von 23. November bis 22. Dezember geplant ist. Wegen der Energiekrise fordert Stadtrat Joachim Saukel, Beauftragter für Tourismus und Stadtmarketing, zwar, weniger Beleuchtung in der Stadt zu machen. Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz solle davon aber ausgenommen werden, verlangt Saukel. Trotz der Energiekrise wolle die Stadt an ihren Traditionen festhalten, betont auch Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. „Wir werden heuer einen Weihnachtsmarkt und auch die Einkaufsnacht haben“, versichert er. Das City-Management plant die Einkaufsnacht für Samstag, 27. November.

