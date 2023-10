Oberallgäu und Kempten bekommen Geld für Nordic-Park, Sozialberatung und Bürgerprojekte

Die Regionalentwicklung Oberallgäu gibt grünes Licht für insgesamt 390.000 Euro aus dem EU-Programm Leader. In der neuen Periode gibt's mehr Zuschüsse.

Drei Projekte gab die Regionalentwicklung Oberallgäu für eine Förderung durch das EU-Programm „Leader“ frei. Insgesamt sind 390.000 Euro für den „Nordic Familiensportpark Oberstdorf Sommer und Winter“, die „Sozialschmiede – Frag einfach Emma, mit Rat(d) + Tat“ sowie für die Unterstützung von Bürgerengagement vorgesehen.

Vorsitzender Christof Endreß und Sarah Schmidberger, vorübergehend Geschäftsführerin für Eva Osterrieder, die in Elternzeit ist, stellten die Projekte vor, die jetzt neu von Leader gefördert werden. Danach gab das Entscheidungsgremium der Regionalentwicklung grünes Licht für 200.000 Euro an den Familiensportpark in Oberstdorf.

200.000 Euro für Oberstdorf

Wie berichtet soll am Nordic-Zentrum im Ried ein ganzjährig nutzbarer Familiensportpark für Einheimische und Gäste geschaffen werden. Geplant sind ein Pumptrack mit Rad- und Laufrad-Strecken, ein Skatepark und Fitnessgeräte sowie in der kalten Jahreszeit ein Skilanglauf-Parcours mit Winterspielareal für Kinder. Der Treffpunkt für Sportbegeisterte aller Altersklassen soll auf 2400 Quadratmetern entstehen und insgesamt 600.000 Euro kosten.

Im Projekt „Sozialschmiede“ soll das Beratungsangebot der Caritas und der Diakonie zu den Menschen in den ländlichen Raum gebracht werden. Dafür werden die natürlichen Treffpunkte in den jeweiligen Orten genutzt. Die Sozialschmiede ist gedacht als Plattform für Gespräche und Informationen. Zudem können örtliche Vereine sie als Kommunikationspunkt nutzen.

"Motte von Haslach" und "Kids-Fun"

Der Verein Regionalentwicklung und Leader-Mittel unterstützen auch Bürgerengagement bei kleineren Maßnahmen. Zum Abschluss der letzten Förderperiode werden folgende Vorhaben mit Beträgen zwischen 500 und 2000 Euro gefördert: virtuelle Rekonstruktion der „Motte von Haslach“ (Burgstall des Mittelalters) in Dietmannsried, ein „Kids-Fun-Area“ am bestehenden Pumptrack in Weitnau, „Kinder-Naschgarten“ im Hortus Natura in Kempten, „Only together“ – Tanztheaterprojekt für Jugendliche in Kempten, ein Brunnen in Waltenhofen-Hegge und Spielsachen für einen Bauernhofkindergarten in Altusried.

Die Bürgermeister Thomas Eigstler (Wiggensbach) und Eckhard Harscher (Waltenhofen) stellten zudem das Projekt „Fahrsicherheit im Verkehr – Trainingsmöglichkeit für Alle“ vor. Diesen Verkehrsübungsplatz im nördlichen Landkreis fordern Bürgermeister und Gemeinderäte schon lange. Dabei sollen Schüler und Jugendliche von geschulten Trainern unterrichtet werden, um sicherer im Radverkehr zu werden.

Zwei Millionen Euro bis 2027

Veronika Hämmerle, Leader-Koordinatorin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ging auf die aktuelle Förderperiode bis 2027 ein. Dafür soll die Region Oberallgäu mit rund zwei Millionen Euro Fördermitteln „eines der größten Budgets in Bayern“ erhalten. Zudem sei das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ auf 50.000 Euro aufgestockt worden. Die Anträge werden künftig digital gestellt und nach Projektbeginn sei ein Vorschuss möglich. Schmidberger bot bei allen Fragen und Formularen vom Antrag bis zum Projekt die Hilfe der Geschäftsstelle der Regionalentwicklung an.

