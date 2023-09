Oberallgäuer Alphorngruppe pflegt das Erbe der Älpler und gibt Konzert in Oberstaufen

Die Alphornbläsergruppe der IG Tracht Oberallgäu spielt vor allen traditionelle Hirtenweisen - demnächst in Oberstaufen. Sie pflegt dabei ein spezielles Erbe.

29.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Wir machen ausschließlich Alphornmusik und nicht Musik mit dem Alphorn“, betont Jörg Pöschl. Der musikalische Leiter der Alphornbläsergruppe der IG-Tracht Oberallgäu, die am kommenden Donnerstag ein Konzert in Oberstaufen gibt, erläutert den Unterschied. Während heutzutage von Volksmusikern bis hin zu Jazzern viele Gruppen und Bands Alphörner integrieren, gehe die echte Alphornmusik weit über die Grenzen der musikalischen Unterhaltung hinaus.

„Wir wollen die Allgäuer Tradition bewahren und beschützen“, betont Pöschl. Dabei verweist er auf die über 550 Jahre lange Tradition des Alphornblasens, die im Zweiten Weltkrieg zwar mangels Bläsern gänzlich ausgestorben war, vor rund 65 Jahren aber wiederbelebt wurde.

Knapp vierzig Aktive

Wenn Jörg Pöschl von „wir“ spricht, bezieht sich der musikalische Leiter auf die knapp vierzig aktiven Mitglieder seiner Alphornbläsergruppe, die momentan aus Oberjoch, Hindelang, Obermaiselstein, Ofterschwang, Immenstadt und Steibis stammen. Altersmäßig sind die Bläser, zu denen auch zwei Frauen gehören, bunt gemischt. Ab 30 geht es los, der älteste Musiker ist bereits 85, verrät Pöschl.

Zur Beruhigung der Tiere

Ursprünglich waren es Älpler, die Alphörner benutzten, und zwar zur Kommunikation und zur Beruhigung ihrer Tiere. Das ist auch der Grund, warum die Alphornbläser nur ganz wenig altes Notenmaterial haben, auf das sie zurückgreifen können. Die Älpler haben früher keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen. Erst in den vergangenen rund siebzig Jahren sei man mehr und mehr dazu übergegangen, die traditionellen Hirtenrufe niederzuschreiben, die jetzt gelehrt werden. Noten gibt es für die Musiker traditionsgemäß nur in den Proben, bei den Auftritten wird alles auswendig geblasen.

Die Schwierigkeit des Spiels

Traditionell müssen das Alphorn sowie das zugehörige Mundstück aus Holz gefertigt sein, „weil nur Holz auf der Alpe wächst“. Aber nicht nur die Stücke und die Instrumente entsprechen der Tradition, auch die Kleidung der Musiker.

Die größte Besonderheit sei aber der Klang des 3,86 Meter langen und knapp vier Kilogramm schweren Instruments, denn die Bläser haben keine Tasten oder ähnliche Hilfsmittel, sondern lediglich Luft und ihre Lippenbewegung, um den gewünschten Ton zu erzeugen. Es komme auf die Technik an, betont Jörg Pöschl.

Auf Lehrgang in der Schweiz

Der Ofterschwanger Hotelier selbst entdeckte vor knapp dreißig Jahren bei einem Alp-Aufenthalt im Oberallgäu seine Vorliebe für das imposante Instrument und hatte das Glück, vom ehemaligen Leiter der Alphorngruppe, Max Schmidt, unter seine Fittiche genommen worden zu sein. Zudem absolvierte Pöschl einen halbjährigen Lehrgang zum Kursleiter in der Schweiz, lehrt hier in seiner Heimat Anfängern und Fortgeschrittenen das Alphornblasen und stellt sich selbst noch jährlich einmal als Solo-Instrumentalist in Vorspielen dem Urteil der Schweizer Fachjuroren.

Die Kunst des gemeinsamen Tons

Traditionell ist das Alphorn ein Solo-Instrument, sagt Pöschl. Das erklärt im gewissen Sinne auch den Reiz, den seine Position als musikalischer Leiter auf ihn ausübt: „Es ist entscheidend, die tollen Alphornbläser, die aus verschiedenen regionalen Gruppen kommen, zu einem gemeinsamen Ton zu vereinen.“ Damit dieser warmherzige, tiefe Ton seine gewünscht beruhigende Wirkung entfalten kann, sollte er „aus dem Herz und aus der Seele“ heraus gespielt werden, erklärt Pöschl. „Man muss das Brauchtum und die Ruhe spüren“, fügt der 56-Jährige hinzu.

Konzert im Staufenpark

Bei ihrem Konzert im Staufenpark hat die Alphornbläsergruppe der IG-Tracht Oberallgäu ein Programm dabei, das die Zuhörer dazu einlädt, die Augen zu schließen, die Melodien zu genießen und so zur Ruhe zu kommen. Neben heimischen Stücken wie dem Allgäuer Hirtenruf, der als einer der ältesten Lieder zu den Chorälen gehört, die laut Pöschl jeder kennt, bietet die Formation noch Alphornlieder aus Montafon, der Schweiz und anderen Regionen dar.

Das Konzert der Alphorngruppe der IG Tracht Oberallgäu findet am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr im Staufenpark in Oberstaufen statt. Zudem tritt die Gruppe am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr im Rahmen des Bad Hindelanger Erlebnisweihnachtsmarkts im dortigen Pavillon auf.