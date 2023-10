Oberallgäuer Hegeschau: Jagdverband ist immer noch sauer auf Landratsamt

Beim Herbsttreffen der Jäger werden wieder die besten Hirsche ausgezeichnet. Dabei geht es dem Rotwild gar nicht so gut, sagt der Landesverband Bayern.

26.10.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Auf dem Vorplatz des Haus des Gastes in Obermaiselstein steht ein Präparate-Mobil mit heimischen Wildtieren, im Foyer zeigen Jägerinnen eine Ausstellung von Singvögeln. Oben im Saal hängen an den Seitenwänden die Hirschgeweihe und auf der Bühne stoßen die Mitglieder der Bläsergruppe kraftvoll in ihr Jagdhorn. Im Saal des Haus des Gastes in Obermaiselstein findet die Herbsthegeschau des Kreisjagdverbands Oberallgäu und der Hochwildhegegemeinschaft Sonthofen statt. Neben einem Fachvortrag über das Vermeiden von Wildschäden werden wieder die besten Hirsche ausgezeichnet, deren Trophäen die Bühnenwand zieren. Aber es gibt auch leichte Misstöne an diesem Vormittag: Kreisverbands-Vorsitzender Heinrich Schwarz und Robert Pollner, Generalsekretär des Bayerischen Jagdverbands kritisieren das Landratsamt Oberallgäu, weil es sich bei der Organisation der Herbsthegeschau "völlig ausgeklinkt hat", erklärt Schwarz. Die anwesenden Mitarbeiter der Kreisbehörde waren darüber sichtlich verärgert.

Denn schon im Frühjahr wurde das Thema in der Hegeschau heiß diskutiert (wir berichteten). Diese Veranstaltung zum Abschluss des Jagdjahres Ende März will die Kreisbehörde auch weiterhin begleiten, wie Kai Bomans, Leiter der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt, erklärte. Und von der Herbsthegeschau, die in anderen Jagdverbänden nicht üblich ist, habe sich die Kreisbehörde nur deshalb offiziell zurückgezogen, weil ein Revierinhaber mit Klage gedroht habe: "Da blieb uns nichts anderes übrig", sagte Bomans. Dass das Landratsamt weiterhin an der Frühjahrshegeschau mitwirke, stellte auch Werner Sill klar. Sill ist der neue stellvertretende Vorsitzende der Hochwildhegegemeinschaft Sonthofen und vertrat den erkrankten Vorsitzenden Fürst Erich von Waldburg-Zeil.

Genetisch verarmt

Dagegen betonte Schwarz die Bedeutung der zweiten jährlichen Hegeschau im Herbst. Sie habe Tradition und "ist in der Oberallgäuer Bevölkerung fest verankert". Schließlich habe die Öffentlichkeit ein Recht darauf, sich ein Bild über den Zustand, das Alter und die Gesundheit "des größten wildlebenden Säugetiers in unserer Landschaft" zu machen. Damit meinte er das Rotwild, dem die Herbsthegeschau fast ausschließlich gewidmet ist. Und wie steht es um Hirsch und Kahlwild? "Der Zustand des Rotwilds ist besorgniserregend", erklärte Robert Pollner vom Landesjagdverband. Durch Vereinzelung ist die Art mancherorts genetisch verarmt.

"Ehrenbruch" für 14-jährigen Hirsch

Das sah man allerdings den prächtigen Geweihen im Saal nicht an. Nach dem Bericht des Jagdberaters wurden heuer bis zum 15. Oktober 127 Hirsche in der Hochwildhegegemeinschaft Sonthofen geschossen, 36 waren Fallwild (durch Krankheit oder Verletzungen gestorbene Tiere) - also insgestamt 163 Hirsche. Die besten sieben Hirsche und deren Jäger wurden besonders ausgezeichnet. Die höchste Punktzahl (208,7) erhielt ein zehnjährige Hirsch, den Gerit Kohte erlegte, Zweiter wurde ein zehnjähriger mit Jäger Christoph Gernböck und dritter ebenfals ein zehnjähriger geschossen von Ilse Wölpert. Den "Ehrenbruch" für das älteste erlegte Tier mit 14 Jahren bekam Alexander Stärker zugesprochen.