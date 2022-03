Oberallgäuer Hilfsbereitschaft lindert den Schrecken

Bei einer Mahnwache in Immenstadt erzählen Ukrainer vom Krieg in ihrer Heimat, aber auch von der enormen Unterstützung im Oberallgäu.

10.03.2022 | Stand: 18:49 Uhr

Das Rathaus in Immenstadt war am Mittwochabend in den Farben Blau und Gelb angestrahlt und davor beteten Menschen für einen Frieden in der Ukraine. Darunter waren auch Alina und Alex Antonow. Beide stammen aus der Ukraine, leben aber schon seit acht Jahren in Oberstdorf. Dort erlebten sie eine Welle der Hilfsbereitschaft, als sie mithalfen, Lastwagen mit dem Notwendigsten in ihre Heimat zu schicken. „Danke, danke, danke“, riefen sie der Menge auf dem Marienplatz zu. Dort hatten sich rund 200 Menschen zu einer Mahnwache und zu Friedensgebeten versammelt.

„Zuerst war ich völlig geschockt, aber nach drei Tagen musste ich unbedingt etwas tun“, erzählte Alina. Sie schloss sich der Hilfsaktion der Oberstdorfer Gemeinderätin Alexa Schwendinger an, die Transporte mit Kleidung, Medikamenten und Gütern des täglichen Bedarfs für ihre Landsleute in der Ukraine zusammenstellte. Ihr Mann war in der Zeit gerade auf Besuch bei seiner Familie in Charkiw, als Putins Krieg über das Land hereinbrach. Tage später holte er zumindest seine Schwestern nach Oberstdorf. Mutter, Vater und Großeltern befinden sich allerdings noch immer in der umkämpften Stadt. Denn als Ärztin will die Mutter den Ukrainern vor Ort helfen.

Angehörige noch in der Ukraine

So bangt das Ehepaar Antonow in Oberstdorf um seine Angehörigen. „Bei Angriffen suchen sie Schutz in der U-Bahn“, sagt Alina. Viele Menschen würden gerne vor dem Krieg flüchten, „kommen aber nicht mehr heraus“. Andauernd seien sie in Lebensgefahr und würden von den Russen mit Raketen und Bomben beschossen. Gleichzeitig sind die Antonows überwältigt von der enormen Unterstützung im Oberallgäu. Innerhalb weniger Tage sammelte die Gruppe Sachspenden für mittlerweile vier Lastwagen. Aus dem ganzen südlichen Landkreis würden Hilfsgüter eintreffen.

Auch die Immenstädterin Vera Huschka, Referentin für Asyl und Integration des Stadtrats und zuständig für die Kleiderkammer, schickte Bekleidung nach Oberstdorf. „Die Bilder im Fernsehen und in den Zeitungen verstören einen und machen betroffen“, sagte die Stadträtin auf dem Marienplatz.

Der katholische Pfarrer Helmut Epp erzählte von seiner Reise nach Kiew vor vier Jahren. Dort besuchte er ein junges Paar in einem Vorort der Stadt, die sich dort ein kleines Haus gebaut hätten, und deren Ehe er später schloss: „Heute stehen dort Panzer. Das macht mich sehr traurig“, sagte der Geistliche.

Friedensgebete in Immenstadt

Helmut Epp sowie der evangelische Pfarrer Micha Steinbrück und Sinan Yalcin von der muslimischen Gemeinde sprachen jeweils ein Gebet mit den Menschen auf dem Marienplatz, in dem sie Gott um Frieden für die Ukraine baten. Anschließend sang die Menge die Friedenslieder „How many Roads“ und „Sag mir, wo die Blumen sind“.

Organisiert hatte die parteiübergreifende Mahnwache der Grünen Ortsverband Immenstadt. „Ohnmächtig und fassungslos verfolgen wir das Blutvergießen in der Ukraine“, sagte Stadträtin Rosi Oppold. Beeindruckt sei sie aber auch vom Mut der Menschen, die in Russland auf die Straße gehen, um gegen den Krieg zu demonstrieren, und von der Hilfsbereitschaft hier.

