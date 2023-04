Unheimliche Begegnung: Wenn der Wolf am helllichten Tag Menschen beobachtet

Oberjäger Heinrich Schwarz erzählt von einer unheimlichen Begegnung mit dem Wolf. Der Kreisjagdverband Oberallgäu zieht Bilanz zum Ende der Jagdzeit.

28.04.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Bei der Versammlung des Kreisjagdverbands Oberallgäu ging es nicht nur um die Auseinandersetzung in Sachen Schonzeitverkürzung und Herbsthegeschau. Wie üblich wurde zum Ende des Jagdjahres Bilanz gezogen. Dabei kam das Abschuss-Soll zur Sprache und auch der Wolf war wieder Thema.

Unheimliche Begegnung: Wolf zeigt von Scheue keine Spur

Nachdem ein Bär in Italien einen Jogger tötete, sei in Sachen „Große-Beute-Greifer jetzt genau das eingetreten, wovor verschiedene Verbände immer wieder gewarnt haben“, sagte Verbandsvorsitzender Heinrich Schwarz. Und weiter: „Das gleiche könnte auch mit einem Wolf passieren.“ So erzählte Schwarz von einer unheimlichen Begegnung nahe seines eigenen Hauses. Nachdem ein Wolf im Februar nachts seinen Schafstall aufgesucht hatte, stand er am nächsten Tag vormittags um 9.30 Uhr oberhalb des Stalls „und schaute meine Frau an, die sich mit dem Auto auf der Straße befand – Entfernung zum Wolf etwa 80 Meter und von Scheu keine Spur“, berichtete Schwarz.

Schwarz sowie die beiden Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger (CSU) und Dr. Leopold Herz (Freie Wähler) plädierten deshalb dafür, den Abschuss des Wolfs zu erleichtern, bevor Schlimmeres passiert. Auch Herz erzählte von einem Wolfs-Vorfall. So glaubt er, dass ihm ein Wolfsrudel eine Kuh samt Kalb gerissen habe.

Jäger liegen beim dreijährigen Abschlussplan für das Rehwild "voll im Soll"

Jagdberater Markus Schwarz berichtete von der Abschussplanung für Schalenwild – also Rehe, Rotwild und Gams. Beim Rehwild, für das ein dreijähriger Abschussplan besteht, liegen die Jäger im ersten Jahr mit einer Erfüllungsquote von 34 Prozent „voll im Soll“: In der Hegegemeinschaft Bergstätt wurden 723 Stück gezählt, die geschossen oder als Fallwild zu Tode kamen, und in der Hochwildhegegemeinschaft (HHG) Sonthofen waren es 2423 Stück Rehwild. Beim Gamswild wurde in der HHG Sonthofen das Abschuss-Soll mit 82 Prozent erfüllt (526 Stück) und beim Rotwild mit 98 Prozent (978 Stück).

Kai Bomans, Leiter der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt, dankte den Jägern für die Erfüllung des Abschuss-Solls und die Mithilfe beim TBC-Rotwildmonitoring. „Nur drei der 122 untersuchten Proben wurden positiv getestet.“

