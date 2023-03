Oberallgäuer Sterneköche zeigen bei Gourmet-Gala ihr Können

Sterneköche präsentieren bei der Gourmet-Gala „12 Monate 12 Sterne“ des Sonthofer Initiators Armin Langer selbst kreierte Köstlichkeiten. Was noch geplant ist.

08.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein voller Erfolg war einmal mehr die Gourmet-Gala „12 Monate 12 Sterne“ des Sonthofer Initiators und Sternekochs Armin Langer. 320 Gäste waren bei dem Event im 5-Sterne Superior Hotel Maximilian’s in Augsburg und schauten insgesamt 14 Sterneköchen bei deren Arbeit über die Schulter.

Die Gala entstand 2014 aus dem gleichnamigen Kalender-Projekt „12 Monate 12 Sterne“, in dem Sternekoch Armin Langer gemeinsam mit einer ausgewählten Jury, jedes Jahr zwölf Sterneköche im Genuss-Kalender vereint und unter anderem das „Gericht des Jahres“ ermittelt, welches die Titelseite des Kalenders schmückt. In diesem Jahr ziert das Gewinner-Gericht „Geflämmter Eismeersaibling, Winterspargel, Mandarine, Dillöl und Pilztasche“ von Rolf Straubinger und Markus Waibel aus dem Burghotel und Restaurant Staufeneck das Kalender-Cover.

Sonthofer Sternekoch Armin Langer ist Initiator von "12 Monate 12 Sterne"

Aus dem Oberallgäu waren heuer wieder Sascha Kemmerer von der Kilian Stuba im Travel Charme Ifen Hotel im Kleinwalsertal und Peter Strauss vom Alpin Lifestyle Hotel Löwen & Strauss in Oberstdorf mit dabei, der mit seinem Adlerfisch mit persischem Kaviar und Rote Beete-Dashi im vergangenen Jahr das „Gericht des Jahres“ kreierte.

Die Idee für diesen exklusiven Kalender hatte Armin Langer schon länger. Vor acht Jahren erschien die Erstauflage. „Die Grundidee dahinter ist, die Spitzengastronomie mit der Industriebranche zusammenzubringen und ein großes Netzwerk aufzubauen“, sagt Langer. Mit einer Auflage von 1000 Stück begann die Initiative, in diesem Jahr sind es wieder 5000 Gourmet-Kalender. „Größer wollen wir aber nicht werden“, sagt Langer.

Ihm gehe es um Exklusivität und „die kleine, edle Familie beizubehalten“. Deshalb habe er Angebote von Verlagen stets abgelehnt. „Als Massenware würde unser Produkt nur an Wertschätzung verlieren.“ Der Kalender ist Langer eine Herzensangelegenheit: „Ich sehe, wie dadurch Synergien entstehen. Die Kollegen tauschen sich untereinander aus, es entstehen Freundschaften und man unterstützt sich untereinander.“

Gourmet-Rallye im Allgäu

Langer hat bereits einige Events geplant: So geht es zu einer Kaviar-Reise nach Bulgarien, wo die Gruppe Beluga-Farmen besucht und dort Störe in Aquakulturen beobachten kann. „Die Kulturseen sind dort so groß, dass man fast von Wildstören sprechen kann“, sagt Langer. Weiter hat er eine „12 Monate 12 Sterne“-Gourmet-Rallye geplant. Diese beginnt in München und endet schließlich im Allgäu. „Und viele weitere Events sind bereits in Planung“, verrät der Sternekoch.

