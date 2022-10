Oberallgäuer werden impfmüde: Nur 350 Corona-Impfungen pro Woche

Der Landkreis Oberallgäu muss im Corona-Impfzentrum Kapazitäten vorhalten, die gar nicht mehr genutzt werden. Viele positiv getestete Patienten in den Kliniken.

27.10.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Am Jahresende ist Schluss: Nach einem Beschluss des Kabinetts werden dann bayernweit die Impfzentren schließen. Der Pressesprecher des Hausarztvereins Oberallgäu, Dr. Alexander Scharmann, wundert sich, warum sie überhaupt noch offen sind. „Ich sehe keinen Grund, warum man die Impfzentren bei dem Kostenaufwand aufrecht erhält“, sagt der Hausarzt.

Scharmann verweist darauf, dass auch alle anderen gängigen Impfungen in den Praxen durchgeführt werden. „Wir haben dort alle Impfstoffe zur Verfügung“, ergänzt er. Das Impfzentrum des Landkreises Oberallgäu hält laut Pressesprecherin Franziska Springer derzeit noch ausreichend Personal vor, um bis zu 400 Impfungen pro Tag durchzuführen. Das entspreche den gesetzlichen Vorgaben des Freistaats. Dieser finanziere das Personal auch.

Im Oberallgäu werden 350 Menschen in Impfzentren gegen Corona immunisiert

Tatsächlich werden derzeit laut der Pressesprecherin 300 bis 350 Menschen im Impfzentrum und bei mobilen Terminen immunisiert – allerdings nicht pro Tag, sondern pro Woche. Derzeit würden sich hauptsächlich über 60-Jährige und die Risikogruppen impfen lassen. Und ein bis fünf Kinder pro Woche. Die Räume des Impfzentrums würde das Landratsamt gerne für andere Zwecke verwenden. Für was, könne sie aber noch nicht sagen, so Springer.

Hausarzt Scharmann kann verstehen, dass viele Menschen impfmüde geworden sind. Die schwierige Informationslage habe dazu geführt, dass die Menschen Vertrauen in die Corona-Impfstoffe verloren hätten. Er verweist außerdem darauf, dass eine durchgemachte Covid-19-Erkrankung stärker vor Neuinfektion schütze als eine Impfung. Eine Erkrankung sei aber nicht ohne Risiko, warnt der Arzt. Er beobachtet, dass an der jetzigen Virus-Variante viele Patienten wieder stärker erkranken. „Sehr viele sind danach chronisch müde“, sagt Scharmann.

Corona-Patienten in Krankenhäusern haben meist Vorerkrankungen

Er fordert, den Immunstatus zu erheben. Wie viele Antikörper man hat, entscheide letztlich über den Verlauf der Krankheit. Verhindern könne ein hoher Antikörperspiegel die Erkrankung nicht. Man sollte aber bei hohen Antikörperspiegeln mit Auffrischungsimpfungen zurückhaltend sein, weil die unerwünschten Reaktionen zunehmen. In seiner Praxis sei der Großteil der Älteren bereits mit den neuen Impfstoffen geboostert. (Lesen Sie auch: Wie Patienten in Immenstadt nach einer schweren Erkrankung wieder ins Leben finden)

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Behörde erteilt Zulassung: Wie gut ist der neue Corona-Impfstoff?

In den Krankenhäusern im Oberallgäu und in Kempten sind nach Angaben des Klinikverbunds Allgäu in der vergangenen Zeit wieder mehr Patienten mit Covid-19 behandelt worden. „Der weitaus größte Teil der Patienten wird wegen anderer Hauptdiagnosen eingeliefert. Meist wurde erst beim kliniküblichen Eingangs-Test Corona als Nebendiagnose festgestellt“, schildert Prof. Dr. Christian Schumann, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Thorax-onkologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin. Es handle sich meist um ältere Patienten, häufig über 80 Jahre, die zahlreiche Vorerkrankungen haben.

Corona-Patienten brauchen mehr Pflege

Die meisten der Corona-Patienten in den Kliniken seien durch die Infektion zwar nicht schwer erkrankt. Sie seien dadurch aber so stark beeinträchtigt, dass sie deutlich mehr Pflege benötigen, berichtet Schumann. Derzeit (Stand 26. Oktober) liegen in den Kliniken im Oberallgäu und in Kempten 46 Corona-positive Patienten. Eine Woche zuvor waren es noch 63 Menschen. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation nahm binnen einer Woche von drei auf fünf zu, teilt der Klinikverbund mit. (Lesen Sie auch: Die Klausen sind wieder los - Die ersten Termine für das Klausentreiben im Allgäu stehen fest)

Chefarzt Schumann berichtet, dass von den coronapositiven Patienten die meisten mindestens zweimal geimpft und dazu noch ein bis zweimal geboostert oder sogar genesen seien. „Gegen die aktuelle Variante sind die meisten Patienten bisher noch nicht geimpft worden“, sagt der Arzt.

Lesen Sie auch: Immenstadt: Neues Hotel eröffnet weitere Chancen für Bühl