Veronika Wetzel aus Martinszell gibt Kindern in Ruanda Unterricht. Was für sie die größte Herausforderung war und wie sie dort ein Stück Heimat gefunden hat.

21.11.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Ein Jahr verbringt Veronika Wetzel aus Martinszell als „Missionarin auf Zeit“ in Ruanda. Dort gibt die 22-Jährige Kindern in der Vorschule und Grundschule Unterricht. Von Freunden und Bekannten sei sie gefragt worden, ob sie jetzt ins Kloster gehe. Aber: „Das Jahr kann vielmehr als christliches freiwilliges soziales Jahr verstanden werden“, sagt Wetzel. Unserer Redaktion erzählt sie, was sie in Afrika erlebt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.