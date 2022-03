Weil er einen Bagger ohne jegliche Sicherungen auf seiner Ladefläche in Oberstaufen transportiert hat, erwartet einen Kleinunternehmer nun ein Bußgeld.

28.03.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Bei einer Kontrolle am Paradies in Oberstaufen hat die Polizei am Samstagnachmittag einen Kleinunternehmer angehalten. Dieser hatte laut Angaben der Polizei auf seiner Ladefläche einen Bagger ohne jegliche Sicherung transportiert.

Bagger ohne Sicherungen transportiert

Der 43-jährige Mann musste den Bagger daraufhin mit den vorgeschriebenen Gurten befestigen und die Baggerschaufel korrekt einrasten lassen. Danach durfte er seine Fahrt fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.