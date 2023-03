Caritas modernisiert Seniorenzentrum St. Elisabeth für zehn Millionen Euro

Das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Oberstaufen soll modernisiert werden. 2024 beginnen die Baumaßnahmen. Der Betrieb soll währenddessen weitergeführt werden.

20.03.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Die Planungen zur Modernisierung des Caritas-Seniorenzentrums St. Elisabeth in Oberstaufen werden nun konkret. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Ab 2024 soll das Pflegeheim baulich auf einen neuen Stand gebracht werden, mit dem auch in den nächsten Jahrzehnten eine zeitgemäße Pflege und Versorgung gewährleistet werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.