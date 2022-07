Wie geht es weiter mit dem Gasthof Löwen in Oberstaufen?

Die Situation im Bausektor, steigende Zinsen, vor allem aber auch der Personalmangel sind für Marius Levinger entscheidend. An der Optik will er nachbessern.

20.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Jahrelang haben Investor Marius Levinger und der Marktgemeinderat in Oberstaufen um ein Konzept für den Erhalt beziehungsweise teilweisen Neubau des „Löwen“ am Kirchplatz gerungen. Im Dezember 2020 war sie gefunden. Doch seither tat sich nichts: Kein Abriss des „Café am Markt“, das an den „Löwen“ anschließt, kein Umbau des früheren Gasthauses und Hotels. Was mancher im Ort schon befürchtete, bestätigt Levinger jetzt: Das Projekt ist gestoppt. „Ob für ein, zwei oder fünf Jahre kann ich nicht sagen“, sagt der Investor auf Nachfrage unserer Redaktion.

