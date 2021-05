3-jähriges Kind dabei: Paar wird beim Ladendiebstahl erwischt

Sie wollten Waren aus einem Verbrauchermarkt mitgehen lassen, doch wurden erwischt: Ein Paar muss nun mit einer Anzeige rechnen.

21.05.2021 | Stand: 13:44 Uhr

Ein Paar wurde am Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in er Kalzhofer Straße in Oberstaufen beim Ladendiebstahl erwischt. Die Frau und der Mann waren zusammen mit ihrem 3-jährigen Kind im Geschäft.

Die Frau steckte die Waren im Gesamtwert von 54,11 Euro in ihre Handtasche und zahlte an der Kasse lediglich Waren im Wert von 6,14 Euro, während der Mann die Mitarbeiter des Geschäftes ablenkte. Anschließend wollte das Paar das Geschäft verlassen. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

