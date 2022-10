Das ist der Betreiber des neuen Schlossberg-Ressorts

Der Investor gibt in Oberstaufen bekannt, wer das Luxushotel nach Fertigstellung führen soll: Es ist eine international bekannte Hotelkette.

12.10.2022 | Stand: 06:47 Uhr

Lange war über den Betreiber für das neue Schlossberg-Resort in Oberstaufen spekuliert worden. Jetzt wurde das Geheimnis bei einer Bürgerinformation im Kurhaus (Bericht folgt) gelüftet. Und es ist ein klangvoller Name, den die Geiger Unternehmensgruppe präsentierte: Auf dem Schlossberg soll ein Marriott-Hotel entstehen. Betreiben soll das Resort die Odyssey Hotel Group. Das Unternehmen ist eines der der größten Betreiber der Weltmarke Marriott International. „Wir haben es geschafft, die größte Hotelkette der Welt mit dem Betreiber Odyssey von unserem Hotelprojekt und dem Standort Oberstaufen zu begeistern“, sagte Michael Kromphorn, Geschäftsführer der Geiger Projektentwicklung GmbH & Co. KG. Das Unternehmen zählt zur Geiger Gruppe und ist Investor des Schlossberg Resorts. „Das erfüllt uns mit großer Freude und Stolz, zumal es von Anfang an unser Bestreben war, einen hochkarätigen und internationalen Betreiber für das Hotel zu gewinnen.“

In den vergangenen zwei Jahren habe Geiger intensive Anstrengungen unternommen, einen erstklassigen und nachhaltigen Betreiber für das Hotel auszuwählen, teilt das Unternehmen mit. Die Corona-Krise und die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges hätten die Gespräche mit potenziellen Interessenten allerdings zeitlich verzögert. Darüber hinaus sei es dem Unternehmen wichtig gewesen, eine gezielte und standortgerechte Auswahl des Betreibers zu treffen. „Diese Entscheidung wollten wir nicht übereilen und haben uns deshalb die notwendige Zeit dafür genommen“, erklärt Kromphorn. „Der Betreiber ist mit einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für das Projekt. Mit der Kraft der Weltmarke Marriott wird die Destination Oberstaufen ein neues Gästeklientel erschließen und touristisch auf ein neues Level gehoben.“

Vertragsabschluss als "Meilenstein"

Das vertragliche Übereinkommen mit der Hotelgruppe Marriott und dessen Betreiber Odyssey sei ein „Meilenstein“, erklärt Kromphorn. Denn es gebe eine Reihe von Dingen, mit denen sich Marriott von anderen Hotels abhebe. Dazu zählen zum Beispiel innovative Technologien, die den Gästen nicht nur während, sondern auch schon vor ihrem Aufenthalt, sprich beim Check-in, modernen Komfort bieten. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Marriott sei das Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Aktuell beschäftige sich die Hotelgruppe deswegen auch mit der Senkung des Energieverbrauchs in ihren Hotels.

„Mit der Marke Marriott für das Schlossberg Resort erhält Oberstaufen die Chance, neue Zielgruppen zu erschließen und Aufmerksamkeit bei Menschen zu wecken, denen Oberstaufen bisher völlig unbekannt ist“, erklärte Oberstaufens Tourismuschefin, Constanze Höfinghoff.

Betreiber beeindruckt von der Historie des Schlossbergs

Der neue Betreiber sieht in dem Hotelstandort großes Potenzial: „Bei der Auswahl der Immobilie prüfen wir immer, ob es einen interessanten Hintergrund und geschichtlichen Aspekt gibt“, erklärt Rick van Erp, Gründer und CEO der Odyssey Hotel Group. „Schließlich ist es unsere Intention, einzigartige Hotelkonzepte zu gewährleisten, von denen auch die jeweiligen Standorte profitieren.“ Um die Historie des Schlossbergs und die regionale, beziehungsweise kulturelle Identität des Ortes zu wahren, wird das Schlossberg Resort deshalb als sogenanntes Autograph Collection Hotel geführt. Jedes Hotel, das Teil der Autograph Collection ist, gilt als Premiummarke der Hotelkette Marriott International und ist ein Unikat, das seine eigene Geschichte erzählt. Autograph Collection Hotels sind weltweit vertreten und werden für ihre Originalität und Individualität geschätzt. Die Marke genießt internationale Bekanntheit, weshalb auch das Schlossberg Resort den Namenszusatz „Ein Autograph Collection Hotel“ enthalten wird. „Die Philosophie, die sich hinter der Marke verbirgt, passt hervorragend zu Oberstaufen und ermöglicht es, dieses Hotelprojekt architektonisch und charakterlich zu etwas Besonderem zu machen“, sagt Oberstaufens Bürgermeister, Martin Beckel.

"Weichen für einzigartiges Hotelprojekt gestellt"

„Mit dem Vorliegen des Betreibers sowie der herausragenden und außergewöhnlichen Hotelarchitektur, sind die Weichen für ein einzigartiges Hotelprojekt in Oberstaufen gestellt“, sagt Kromphorn. Auch wurden Versuche unternommen, sich mit den Kritikern an einen Tisch zu setzen und konstruktive Gespräche zu führen. Diese scheiterten jedoch zuletzt, weil die Bürgerinitiative die beiden Einladungen der Geiger Gruppe nicht angenommen habe. „Derzeit prüfen wir die Anregungen der Marktgemeinderäte sowie der Bürger und befassen uns mit architektonischen Optimierungsmöglichkeiten der beiden finalen Entwurfsansätze“, erklärt Michael Kromphorn und ergänzt: „Wir nehmen diese Denkanstöße sehr ernst, müssen aber auch die Wünsche und Vorgaben des künftigen Betreibers berücksichtigen und dies im Konzept vereinen.“ Nach der Bürgerinformation am Dienstagabend, bei der die geänderten Gestaltungsentwürfe präsentiert wurden, sollen in der Marktgemeinderatssitzung am 20. Oktober die finale Entscheidung für den Siegerentwurf fallen.

Die beiden Unternehmen

Über die Odyssey Hotel Group:

Eine Marke, die von erstaunlichen Geschichten inspiriert ist: Die 2012 in den Niederlanden gegründete Odyssey Hotel Group verfügt 20 Hotels mit über 3000 Zimmern in Europa. 30 weitere Häuser befinden sich derzeit im Bau. Odyssey ist einer der größten Franchisenehmer von Marriott International und betreibt weitere globale Hotelmarken wie zum Beispiel Tribute Portfolio und Autograph Collection. Im Dezember 2020 stieg Activum SG als Hauptaktionär bei Odyssey ein. Die Gruppe setzt in all ihren Häusern besondere Hotelkonzepte um, die von erstklassigen Standorten profitieren. Angetrieben wird die Odyssey Hotel Group von über 500 Mitarbeitenden.

Über die Hotelgruppe Marriott International:

Die Gründung der Hotelgruppe Marriott geht auf das Ehepaar J. Willard and Alice Marriott zurück, die den Konzern im Jahr 1927 gründeten. In der Folge war Marriott de facto für mehr als 80 Jahre lang ein familiengeführtes Unternehmen. Im Jahr 1993 ging die Marriott International hervor, die sich seither vornehmlich auf das Hotelgeschäft konzentriert. Marriott International mit Sitz in Bethesda (USA) gilt als die größte Hotelkette der Welt, mit einem Angebot von über 1,4 Millionen Zimmern weltweit. Zu den bekannten Hotelmarken von Marriott International zählen neben Marriott selbst die Marken Renaissance, Protea Hotels und das legendäre Ritz-Carlton, eines der teuersten Hotels der Welt.