Oberstaufen: Verkehr kann ab Freitag wieder über die B308 rollen

16 Millionen Euro hat das staatliche Bauamt in neue Brücken und die Straße investiert. Vor allem für Lkw-Fahrer ist die Verkehrsfreigabe eine Erleichterung.

10.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Oberallgäu Es war eine der längsten und teuersten Baustellen in der Region: Seit Ostern ist die B308 zwischen Oberstaufen und dem Kreisverkehr am Hündle auf einer Länge von 2,6 Kilometern wegen Bauarbeiten gesperrt. Seitdem wurden drei Großbrücken neu errichtet und der Straßenabschnitt komplett erneuert. Investiert wurden 16 Millionen Euro. Am Freitag, 10. Dezember, um 11.30 Uhr wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Weniger Lärm für die Oberstaufener

Vor allem Lkw-Fahrer werden sich freuen, dass sie nach acht Monaten nicht mehr die lange Umleitung über Sibratshofen oder Waltenhofen fahren müssen, sondern wieder direkt von Immenstadt nach Lindenberg fahren können. Aber auch die PKW-Fahrer sparen wieder Zeit, um sicher ans Ziel zu kommen. Und nicht zuletzt werden die Oberstaufener Bürger deutlich weniger Verkehr in ihrem Ortskern haben. Der Grund: ab Freitag wird die B308 diesen Verkehr wieder über den komplett erneuerten 2,6 Kilometer langen Streckenabschnitt aufnehmen. Nächstes Jahr erfolgen noch kleinere Restarbeiten und die Bepflanzung der Böschungen.

Lesen Sie auch:

B308: Die Verkehrsfreigabe verzögert sich erneut

Oberstaufen: Größtes Straßenbauprojekt des Jahres im Allgäu

Lesen Sie auch

Verbindung ins Westallgäu B 308: Die Freigabe verzögert sich erneut

Großbaustelle auf der B308: Wann der Verkehr wieder fließen soll

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".