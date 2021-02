Aus anderen Tourismusorten kommt Gegenwind. Was das Landratsamt und andere Oberallgäuer Verantwortliche zu dem Vorschlag sagen.

08.01.2021 | Stand: 20:02 Uhr

Ein Betretungsverbot für Tagesausflügler fordert die neue Tourismuschefin von Oberstaufen, Constanze Höfinghoff. In den vergangenen Tagen war es in mehreren Oberallgäuer Gemeinden zu einem Ansturm von Tagestouristen gekommen. Ob die am Dienstag von Bund und Ländern beschlossene Begrenzung des Bewegungsradius für Bewohner von Corona-Hotspots zu einer Reduzierung des Ausflugsverkehrs beiträgt, ist noch offen.