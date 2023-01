Betrügerische Sternsinger in Oberstdorf unterwegs

In Oberstdorf sind falsche Sternsinger von Haus zu Haus gezogen. Die Beamten können die mutmaßlichen Betrüger aufgreifen - und konfiszieren 2000 Euro Beute.

07.01.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Eine mutmaßlich betrügerische Sternsinger-Gruppe war am Freitag in Oberstdorf unterwegs. Wie die Polizei mitteilte erbeutete die Gruppe, die mit drei Frauen im Alter von 31 bis 34 unterwegs war, über 2000 Euro.

Demnach zog die Gruppe aus drei Frauen und zwei Kindern von Haus zu Haus, sangen als Sternsinger und gaben an, für die Kirchengemeinde zu sammeln. Eine Bürgerin wurde jedoch skeptisch, da sie die Singer nicht kannte und keiner Pfarrei zuordnen konnte.

Falsche Sternsinger in Oberstdorf unterwegs - Bürgerin wird stutzig

Die Polizei hat die Gruppe schließlich ausfindig gemacht und konfiszierte wegen des Betrugsvorwurfes die 2034 Euro, die die Gruppe eingespielt hatte. Die drei Frauen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Betrugs, die Polizei sucht derweil noch weitere Zeugen.

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, ziehen in Bayern traditionell Sternsingerinnen und Sternsinger durch die Straßen, um Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. Sie erinnern an die Sterndeuter, die nach biblischer Überlieferung kurz nach Jesu Geburt Geschenke in den Stall von Bethlehem brachten.