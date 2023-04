Bund Naturschutz kritisiert Kraftwerkspläne im Rappenalptal: „Wir zerstören unsere letzte Wildnis“

Der BN kritisiert die Pläne für ein Wasserkraftwerk im Rappenalptal. Die Gruppe behält sich vor, den Bau mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu verhindern.

17.04.2023 | Stand: 18:36 Uhr

Der Bund Naturschutz (BN) kritisiert die Pläne, an einem noch unberührten Abschnitt des Wildbaches zwischen dem Stillach- und Rappenalptal bei Oberstdorf ein Wasserkraft-Werk zu errichten. Derzeit seien die Oberläufe der Iller-Quellbäche noch in einem sehr guten Zustand und hätten daher eine besondere Bedeutung deutschlandweit, sagt BN-Regionalreferent Thomas Frey. Mit einem derart großen Eingriff würden nicht nur die Quellbäche nachhaltig beeinträchtigt werden, sondern die einzigartige Biodiversität leiden. Der BN behält sich daher vor, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln Baumaßnahmen an den Iller-Quellbächen zu verhindern.

Rappenalptal in Oberstdorf: Wasserkraftwerk geplant

„Wir verlangen von Ländern wie Brasilien, dass sie ihre Urwälder erhalten, zerstören aber gleichzeitig unsere letzte Wildnis“, kritisiert Alfred Karle-Fendt, Artenschutzexperte der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu die Pläne. Insgesamt sieben Millionen Kilowatt Strom und damit vergleichbar viel wie das Kraftwerk Illerursprung ließen sich am geplanten Standort an einer bereits bestehenden Schwelle auf Höhe der Buchrainer Alp produzieren. Das sei allerdings „Augenwischerei“, sagt Karle-Fendt. „Wir haben Höchstwerte im Mai und Oktober. Der Strom wird also dann produziert, wenn wir ihn am wenigsten brauchen.“

Auch Geschäftsstellenleiterin der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu Christina Mader hält wenig vom Ausbau der Wasserkraft: „Die großen Potenziale für erneuerbare Stromerzeugung im Oberallgäu liegen in der Solar- und Windenergie. Hier muss nun ausgebaut werden. Bei der Wasserkraft ist das Potenzial vollständig ausgeschöpft.

Bund Naturschutz: Wasserkraftwerke nicht überall sinnvoll

Michael Finger, Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Oberstdorf und Marktgemeinderatsmitglied, stellte klar, dass sich der BN nicht grundsätzlich gegen Wasserkraftwerke stelle. „Wir haben das Kraftwerk Illerursprung und „Kalter Brunnen“ am Nebelhorn mitgetragen.“ Doch nicht überall seien solche Anlagen sinnvoll. Außerdem: „Die meisten Urlauber kommen nach Oberstdorf, weil sie hier noch intakte Landschaften erleben können. Die naturnahen Wildbäche sind Kernelemente im Ökosystem des Naturschutzgebiets Allgäuer Hochalpen und bieten einen besonderen Reiz für die Besucher. Neue Wasserkraftwerke an Rappenalpbach, Stillach und Trettach wären gravierende Eingriffe im Naturschutzgebiet.“

Weil der Naturschutz in Deutschland in „überragendem öffentlichen Interesse“ stehe, gehen die Vertreter des BN auch davon aus, dass die Pläne nicht realisiert werden dürfen. Diese sollen nun am Mittwoch, 19. April, in der Sitzung des Oberstdorfer Marktgemeinderats öffentlich vorgestellt werden.

