Dreister Dieb stiehlt Geldbeutel und hebt mit Karte 2000 Euro ab

Ein dreister Dieb hat einer Seniorin in Oberstdorf den Geldbeutel gestohlen. Als die 74-Jährige die Bankkarte sperren lassen wollte, war es bereits zu spät.

26.01.2023 | Stand: 13:01 Uhr

In einem Supermarkt in Oberstdorf hat ein Dieb einer 74-Jährigen die Brieftasche gestohlen. Der Unbekannte öffnete laut Polizei dort den Rucksack der Frau - und nahm daraus den Geldbeutel. Nachdem die Seniorin gemerkt hatte, dass ihre Geldbörse verschwunden war, ging sie direkt zur Bank.

Geldbeutel in Oberstdorf geklaut: 2000 Euro mit Karte abgehoben

Die 74-Jährige ließ in der Bank ihre Karte sperren. Doch die Mitarbeiter stellten fest, dass der Dieb bereits 2000 Euro in bar vom Konto der Seniorin abgehoben hatte. Zeugenhinweise an die Polizei Oberstdorf unter Telefon 08322/9604-0.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu finden Sie hier.