2000 Oberallgäuer spenden für Ukrainer: Hilfsaktion in Oberstdorf geht heute weiter

03.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Schicksal der Menschen in der Ukraine bewegt auch die Oberallgäuer. Familien sind gezwungen, zu flüchten, und werden auseinandergerissen, weil ihre Männer, Väter, Brüder oder Verwandten gegen die einmarschierenden russischen Truppen kämpfen.

Hilfsaktion in Oberstdorf: Zahlreiche Menschen spenden an die Ukraine

Um die Ukrainer vor Ort zu unterstützen, hat die Oberstdorfer Gemeinderätin Alexa Schwendinger eine Spendenaktion gestartet. Mit großer Resonanz: 2000 Oberallgäuer brachten Sachspenden nach Oberstdorf. Am Donnerstag wird weiter gesammelt.

Auch die Sonthofer wollen helfen und mit den Oberstdorfern weitere Hilfsaktionen starten, sagt Stadtrat Hansjörg Nast-Kolb: „Es bringt nichts, wenn jeder sein Süppchen kocht. Nur gemeinsam geht es.“ Er war kürzlich selbst nahe der ukrainischen Grenze, um Sachspenden abzuliefern.

Vor allem Männer, die in der Ukraine ausharren, sollen von der Aktion profitieren

„Wir haben eine Sammelaktion für die Männer in der Ukraine gestartet“, erklärt Alexa Schwendinger, Initiatorin der Aktion in Oberstdorf. „Sie harren bei Minustemperaturen aus und wollen ihr Hab und Gut retten“, sagt die 56-Jährige. Bereits seit 2014 beschäftigt die Unternehmerin Artem Davydov als Hausmeister. Der Ukrainer kam damals als Flüchtling nach Deutschland, nachdem Russland erste Teile der Ukraine angegriffen hatte.

Alexa Schwendinger: Oberstdorfer Gemeinderätin ruft Spendenaufruf ins Leben

Bereits in der vergangenen Woche konnte der 35-jähriger Ukrainer seine Familie wieder in die Arme schließen. „Das Dorf von Artems Familie wurde als eines der ersten angegriffen“, erzählt Schwendinger.

„Wir haben dann glücklicherweise einen Bus organisiert und seine Familie hier zu uns holen können.“ Für Schwendinger ist aber klar gewesen, dass auch die zurückgebliebenen Männer, die jetzt für ihr Land kämpfen, weiter Unterstützung brauchen. Die Oberstdorferin rief zusammen mit ihrem Angestellten Artem Davydov die Aktion ins Leben.

Artem Davydov und Alexa Schwendinger (von links) haben in Oberstdorf eine Spendenaktion organisiert. Bild: Benjamin Liss

Auch Hilfsorganisationen haben sich bei der Initiatorin aus Oberstdorf gemeldet

Angefangen hat alles mit einem Spendenaufruf auf der Webseite ihres Unternehmens in Oberstdorf. Auch auf Facebook wurde der Post mehrere Hundert Mal verbreitet. Auch von Hilfsorganisationen erhielt Schwendinger Anrufe.

Er stehe immer noch unter Schock, erzählt der Ukrainer Artem Davydov: „Es ist eine Katastrophe. Permanent wird bombardiert und die Sirenen heulen, man findet keine Wörter dafür“, sagt der 35-Jährige. Doch zumindest seine Familie sei jetzt in Sicherheit – über die polnische Grenze nach Warschau, wo sie dann von Davydov abgeholt und nach Oberstdorf gebracht wurde.

Ukrainer in Deutschland sorgt sich um seine Familie

Rund drei Tage war die Familie unterwegs – ständig in Todesangst. Jetzt sorgt sich der 35-Jährige, der mit seiner Frau schon seit 2014 in Deutschland lebt, um die weiteren Verwandten: „Die Familie meiner Frau ist noch immer in der Ukraine“, erzählt Davydov.

„Sie befinden sich im Bunker, wir haben fast keinen Kontakt mehr, weil alles bombardiert wird. Ich finde keine Worte dafür, weil keiner weiß, was wir machen sollen. Sie können jede Sekunde bombardiert werden und sterben.“

Über 2000 Allgäuer brachten Fahrräder, Autos und voll beladene VW-Busse

Mit einem derart enormen Ansturm und einer so großen Hilfsbereitschaft haben die Organisatoren der Spendenaktion in Oberstdorf nicht gerechnet: „Wir wollten eigentlich erst um 18.30 Uhr starten, doch schon ab 17.30 Uhr kamen am Dienstagabend die ersten Einheimischen und wollten helfen“, erzählt Schwendinger.

Über 2000 Allgäuerinnen und Allgäuer kamen und brachten mit Fahrrädern, Autos und sogar voll beladenen VW-Bussen Hilfsgüter für die Ukrainer. Vor der Sammelstelle bildete sich eine lange Schlange. Tausende Jacken, Schuhe, Schaufeln, Rucksäcke, Kerzen, Gaskocher und viele weitere Sachen kamen zusammen, die die Männer in der Ukraine jetzt brauchen. Auch Medikamente und Desinfektionsmittel wurden durch Apotheken und Privatleute gespendet.

Eine lange Schlange bildete sich vor dem Lager in Oberstdorf. Bild: Benjamin Liss

Ukrainer ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Die Spenden sollen am Wochenende mit Lastwagen an die polnische Grenze gefahren werden. Dort werden sie dann durch eine Organisation, mit der Artem Davydov in Kontakt steht, übernommen und verteilt. Der 35-jährige Ukrainer ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Dennoch ringt er um die richtigen Worte, um seine Gefühle zu beschreiben: „Mal weinst du, dann schreist du. Das Einzige sind die Spenden. Wir hoffen, dass es etwas hilft, und wir so noch ein paar Leben retten können.“

