Oberstdorfer Kinderkrippe Sonnenschein zieht nach Tiefenbach

Die Kinderkrippe Sonnenschein zieht nach zehn Jahren vom Oberstdorfer Ortskern nach Tiefenbach. „Uns wurden die Krippenräume coronabedingt gekündigt“, sagt Jessica Fackler, private Trägerin der Einrichtung. Das Hotel Post, in dem Fackler bisher Räume für die Kinderkrippe gemietet hatte, sei nicht mehr in Betrieb. Weil sie in Oberstdorf keine bezahlbaren Räume gefunden habe, die den Vorschriften einer Kinderkrippe entsprechen, zieht die Krippe nun in den Ortsteil Tiefenbach.

„Das Gebäude in Tiefenbach ist von der Lage und den Räumlichkeiten perfekt“, sagt Fackler. Dabei handelt es sich um das ehemalige Café-Restaurant Schachtner in der Lochbachstraße 12. Das werde aktuell noch umgebaut. Bis Ende August soll der Umzug stattfinden, sodass die Kinder spätestens ab September in die neue Krippe nach Tiefenbach gehen. Dort gebe es außerdem mehr Platz, sodass künftig 15 statt zwölf Kinder betreut werden könnten. Der Bedarf sei vorhanden. „Die Vergrößerung kommt uns sehr gelegen“, sagt die Trägerin.

Mit dem Umzug der Kinderkrippe Sonnenschein nach Tiefenbach sei die Anfahrt für Eltern aus Oberstdorf jedoch weiter. Daher gehen acht Kinder laut Fackler ab September in eine andere Tagesstätte. Allerdings habe sie bereits sechs neue Kinder hinzugewonnen. „Wir hoffen auf weitere Anmeldungen in den nächsten Wochen“, sagt die Leiterin. „In Tiefenbach haben wir die Möglichkeit, Kinder von den Hörnerdörfern aufzunehmen.“ Insgesamt seien ab September zehn Plätze belegt.

