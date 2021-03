Oberstdorf: Neue Bäume für die Grüne Gasse

Die Abholzung der Bäume an den Loretto-Kapellen hat in Oberstdorf für Empörung gesorgt. Jetzt soll nach dem Neubau der Birgsauer Straße neu gepflanzt werden

18.03.2021 | Stand: 15:08 Uhr

Der Aufschrei in Oberstdorf war groß: Südlich der Loretto-Kapellen bei Oberstdorf wurden Ende Dezember mehrere große Laubbäume gefällt, die auf Gemeindegrund standen – darunter ein alter Bergahorn mit einem Stammumfang von rund dreieinhalb Meter und einem Alter von etwa 150 bis 200 Jahren. „Dabei wurde das kulturhistorisch wertvolle Ensemble aus Kapellen und Baumbestand schwer beschädigt“, kritisierten die Oberstdorfer Grünen damals auch, dass die Fällungen ohne Information und Genehmigung des Gemeinderates erfolgt seien und forderten eine Baumschutzverordnung auf Oberstdorfer Gemeindegrund. Die Eingriffe wurden im Dezember – außerhalb der Brutzeit – durchgeführt, weil die Birgsauer Straße im Sommer erneuert wird. Jetzt wurden die Ausgleichsmaßnahmen für das Projekt im Bauausschuss vorgestellt. Die Mitglieder votierten einstimmig dafür, neue Bäume an der „Grünen Gasse“ zu pflanzen.

Projektkosten von 81300 Euro

„Jeder alte Baum, der verloren geht, ist ein Problem“, sagte Michael Borth im Bauausschuss, der mit seinem Büro den landschaftspflegerischen Begleitplan für das Projekt erarbeitet hat. Doch einzelne Bäume seien nicht mehr in gutem Zustand gewesen oder sehr nah an der Straße gestanden, erklärte Borth. Geplant ist jetzt je fünf Bäume von Wild-Kirsche, Mehlbeere, Hainbuche, Feld- und Spitzahorn zu pflanzen, erklärte Borth im Bauausschuss. Kosten werden die Maßnahmen 81300 Euro. Siegmund Rohrmoser (Grüne) kritisierte die geplante Zusammensetzung der Bäume: „Kulturhistorisch stehen bei uns an den Alleen Bergahorne und Eschen“, sagte Rohrmoser. „Eschen scheiden aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir bei den Lorettokapellen so ein Sammelsurium pflanzen sollen – die Bäume werden auch unterschiedlich groß.“ Rohrmoser kritisierte zudem erneut die Rodungsaktion im Dezember. „Diese Fällung war weder vom Bauausschuss noch vom Rat genehmigt“, sagte der Umweltreferent. „Jetzt werden die Bäume schlecht geredet, aber aus dem Baumkataster geht nicht hervor, dass sie gefällt werden mussten.“

Neue Bäume im Herbst 2021

„Wir machen auch Fehler, was die Kommunikation angeht“, sagte Armin Stöckle vom Marktbauamt. Inzwischen sei vereinbart, dass größere Baumfällungen mit dem Umweltreferenten abgesprochen werden. Geplant ist jetzt, die neuen Bäume im Herbst 2021 zu pflanzen. Mitte November sollen die Arbeiten an der Birgsauer Straße abgeschlossen sein, die Anfang Mai beginnen.

Während der Bauarbeiten muss der Straßenabschnitt zwischen Dienersbergerweg und Parkplatz Grüne Gasse gesperrt werden. Maximilian Hornik (UOL) forderte, eine Lösung für die Anlieger zu finden: „Da sind fünf landwirtschaftliche Betriebe, die ihr Vieh da durch treiben und die Ernte einfahren müssen.“ Für Anwohner werde die Zufahrt ermöglicht, erklärte Stöckle. Der Kreuzungsbereich am Renksteg soll voraussichtlich erst im Jahr 2022 umgebaut werden, das war ursprünglich ein Jahr früher geplant.

