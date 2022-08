Die Kosten für den Neubau der Oberstdorf-Therme steigen um 1,8 auf 35 Millionen Euro. Dennoch stimmt der Gemeinderat zu. Denn die Zeit drängt.

11.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Problem der steigenden Baupreise hat jetzt auch den Neubau der Therme in Oberstdorf erfasst – mit voller Wucht: Um insgesamt 1,8 Millionen wird der Holzbau für das neue Bad teurer. Das ist eine Kostensteigerung um 97 Prozent – die Arbeiten werden also fast doppelt so teuer wie ursprünglich kalkuliert.

