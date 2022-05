Totes Kalb mit abgeschnittener Ohrmarke in Oberstdorfer Bach entdeckt

Ein totes Kalb wurde im Rappenalpbach in Oberstdorf entdeckt. Dem Tier fehlen die Ohrmarken. Jetzt ermittelt die Polizei.

05.05.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Wollte sich ein Landwirt die Entsorgungskosten für einen Tierkadaver ersparen? Diese Möglichkeit besteht nach dem Fund eines toten Kalbes im Rappenalpbach in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) laut Polizei durchaus. Was war passiert?

Am Dienstag, 3. Mai 2022, teilte ein Zeuge der Polizei Oberstdorf mit, dass er im Rappenalpbach ein totes Kalb entdeckt hätte. Der Tierkadaver wurde, so die Feststellungen der Polizei, bewusst am Ufer des Baches entsorgt.

(Lesen Sie auch: Brutale Attacke am Bahnhof Oberstdorf: Mann schlägt Frau mit Faust ins Gesicht - Passanten greifen ein)

Polizei Oberstdorf will Herkunft von totem Kalb herausfinden

Der Täter versuchte, eine Identifizierung des Tieres durch das Abschneiden der Ohrenmarken zu erschweren. Eine Streife barg das tote Tier und entsorgte es fachgerecht. Die Polizei Oberstdorf bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich der Herkunft des Kalbes. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Gewässerverunreinigung sowie einem Verstoß gegen das Tierkadaverbeseitigungsgesetz.

Weitere Nachrichten aus Oberstdorf, Immenstadt und dem Landkreis Oberallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch