Oberstdorfer gehen gegen Bergbahn-Projekt auf die Straße: "Tourismus darf sich nicht selbst kannibalisieren"

85 Menschen demonstrieren bei Kundgebung von Bund Naturschutz und "Oberstdorf for Future" im Kurpark. Sie fürchten, dass wertvoller Lebensraum verloren geht.

03.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Für artenreiche Höllwiesen und gegen neue Liftanlagen in Oberstdorf haben 85 Menschen am Samstag im Oberstdorfer Kurpark demonstriert. Aufgerufen hatten zu der Kundgebung der Bund Naturschutz (BN) und die Gruppe „Oberstdorf for Future“. Hintergrund sind die Pläne der Oberstdorfer Bergbahn AG (OBB), den 40 Jahre alten Höllwies-Schlepper im Sommer abzureißen und durch eine moderne Bergbahn zu ersetzen. Die Marktgemeinde Oberstdorf hält 24,9 Prozent der Aktiengesellschaft. (Lesen Sie auch: Aus für den Höllwies-Lift in Oberstdorf)

Lebensraum seltener Arten in Gefahr

„Wir wollen zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind“, sagte Ragna Juraschitz von „Oberstdorf for Future“. Durch das Projekt werde der Lebensraum von seltenen Arten zerstört. Die sogenannten Höllwiesen seien ein artenreiches Mosaik von Bergwald und Wiesen mit Feucht- und Trockenrasen sowie Quell- und Hangmooren von unschätzbarem Wert. „Wir sind der Meinung, dass die Söllereckbahn genug gebaut hat“, sagte die Mitorganisatorin Irmela Fischer bei der Kundgebung. „Oberstdorf hat aufgerüstet und besitzt ausreichend Bergbahn-Infrastrukur, um über lange Zeit touristisch konkurrenzfähig zu bleiben.“ In Bezug auf die Seilbahnförderprogramme forderte Fischer: „Keine Verschwendung von Steuergeldern für eine Industrie, deren Zeit zu Ende geht.“

"Kein Steuergeld für Ausbau von Kapazitäten touristischer Infrastruktur"

So argumentierte auch Thomas Frey vom Bund Naturschutz: „Worin liegt das öffentliche Interesse, wenn die Kapazitäten von touristischer Infrastruktur gesteigert werden“, sagte Frey. Stattdessen solle man Steuergelder in einen Naturverträglichen, zukunftsfähigen Tourismus investieren. „Die Menschen kommen zu uns, weil sie Natur und Landschaft genießen wollen“, warnte Frey, der Tourismus in der Region dürfe sich „nicht selbst kannibalisieren.“

Grundeigentümerin erwirkt Abriss des Höllwieslifts

Weil eine Grundeigentümerin die Verträge mit der Oberstdorfer Bergbahn AG gekündigt und mit einem Anwalt die Betriebseinstellung des Höllwieslifts und den vollständigen Abriss bis zum Sommer 2021 verlangt hat, wird die Anlage abgebaut. „Wir sind dankbar, dass einige Grundbesitzer ihren Vertrag nicht unterschrieben haben und hoffen, dass das so bleibt“, sagte Fischer von „Oberstdorf for Future“. Im Bereich der Trasse des alten Höllwieslifts gibt es insgesamt 45 Grundbesitzer.

Die Demonstration im Oberstdorfer Kurpark verlief laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle. Die Teilnehmer hielten die Abstände ein und trugen Masken.

