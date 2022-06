Hotelchefinnen im Interview: „Gelassenheit muss ich noch lernen“

Das Hotel „Franks“ wird von Mutter und Tochter geführt. Mara Frank und Cora Bethke-Frank sprechen im Interview über den Reiz des Berufs und Gastfreundschaft.

06.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Zwei Frauen stehen künftig an der Spitze des Parkhotel Frank in Oberstdorf. Mara Frank (34) hat seit 1. April die Nachfolge ihres Vaters Robert Frank übernommen, der sich künftig anderen Aufgaben und Projekten widmen will. An ihrer Seite in der Geschäftsleitung verbleibt ihre Mutter Cora Bethke-Frank (62). Im Gespräch erzählen die beiden gleichgestellten Geschäftsführerinnen über Gemeinsamkeiten, eigene Schwerpunkte und die Zukunftsperspektiven für den Tourismus in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.