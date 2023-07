„Junge Wilde“, Stars und Senkrechtstarter: Das ist beim Oberstdorfer Musiksommer 2023 geboten

Der Oberstdorfer Musiksommer besteht seit 30 Jahren. Welches abwechslungsreiches Programm das Festival bietet.

16.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Der Oberstdorfer Musiksommer ist in der Fachwelt in aller Munde“, sagt künstlerischer Leiter Eckhard Fischer und die Freude über die allseits positive Beurteilung ist ihm hörbar anzumerken. Seit 30 Jahren besteht das Festival, das am Fuße des Nebelhorns Meisterkurse und Konzerte verbindet.

Heuer findet es von Donnerstag, 27. Juli, bis Sonntag, 13. August, statt. Die Meisterkurse sind ausgebucht, das Eröffnungskonzert und die beiden Gipfelkonzerte ausverkauft, berichtet Eckhard Fischer: „Der Vorverkauf läuft gut.“

92 Teilnehmer aus 15 Nationen bei Meisterkursen

Das Festival habe jetzt eine überschaubare, für den Ort angemessene Größe und sei qualitativ sehr hochwertig. Es herrsche eine gute Balance zwischen dem finanziellen und dem künstlerischen Rahmen, sagt der künstlerische Leiter: Zu den sieben Meisterkursen haben sich 92 Teilnehmer aus 15 Nationen angemeldet. Die weiteste Anreise habe ein Student aus Melbourne. Drei Förderpreise zu jeweils 1500 Euro werden unter den Meisterkursteilnehmern vergeben. Die Dozenten bilden dabei die Jury.

Die Dozenten wirken auch im Konzertprogramm mit: Neben einem von ihnen gestalteten Abend spielt Pianist Konrad Elser beim Eröffnungskonzert Ludwig van Beethovens großes Klavierkonzert in Es-Dur – zusammen mit den Münchner Symphonikern. Elser leitet seit dem ersten Musiksommer die Meisterkurse für Klavier. Und die langjährige Geigendozentin Maria-Elisabeth Lott interpretiert bei einem Duoabend mit Pianist Christian Köhn Violinsonaten von Schubert, Saint-Saë ns und Debussy (29. Juli).

Insgesamt 17 Konzerte - unter anderem auf dem Fellhorn

Insgesamt bietet das Festival 17 Konzerte an, die meisten davon finden im Oberstdorf-Haus statt, zwei aber auch auf Bergeshöhen: auf der Gipfelstation der Oberstdorfer Fellhornbahn und auf der Bergstation der Kleinwalsertaler Kanzelwandbahn.

Das Programm enthält vorwiegend Kammermusik und Sinfonik. Es gibt aber auch einige andere „Farbtupfer“, erläutert Eckhard Fischer. So präsentieren Anna Veit und sechs Münchner Philharmoniker als Ensemble Goldmund „altbekannte und niegehörte Chansons“ – etwa von Jacques Brel und Georg Kreisler (28. Juli). „Eine klitzekleine Lachmusik“ stimmen Klaus Wallendorf und Andreas Kowalewitz an (30. Juli). Sie verbinden darin Melodien von Bach, Mozart, Chopin und Piazzolla mit Wallendorfs witzigen Texten. Mit einem All-Star-Ensemble bringt Chris Hopkins Jazz auf die Kanzelwand (12. August, ausverkauft).

Motto des Leiters: Es geht um Künstler, nicht Programme

Er lade Künstler ein und nicht Programme, lautet Eckhard Fisches Motto für das Festival. Mystisch-religiösen Stoffen widmet sich zum Beispiel das Bayerische Landesjugendorchester. Unter der Leitung von Nicolas Rauss erklingen Ausschnitte aus Richard Wagners Oper „Parsifal“ sowie Werke von Nikolaj Rimski-Korsakow („Große russische Ostern“) und Olivier Messiaen („Die vergessenen Opfergaben“, 6. August). Mit dem Leonkoro-Quartett habe man einen „Senkrechtstarter“ im Programm, sagt Eckhard Fischer: Das Streichquartett, das Werke von Haydn, Schumann und Brahms spielt (4. August), habe viele wichtige Wettbewerbe gewonnen.

Zwei „junge Wilde“, die schon mehrfach beim Festival beeindruckt haben, bereichern den Musiksommer mit Duoabenden: Klarinettist Lewin Kneisel spielt mit Pianist Daniel Streicher unter anderem Werke von Weber und Brahms (31. Juli), Cellist Lionel Martin interpretiert mit seinem Bruder Demian am Klavier Kompositionen von Beethoven und Poulenc (11. August).

Das sind die Stargäste beim Oberstdorfer Musiksommer

Schon regelmäßiger Gaststar beim Festival ist der Cellist Maximilian Hornung, der mit dem Pianisten Benjamin Engeli Reizvolles von Mahler und Richard Strauss, Dvořák und Bohuslav Martinu vorstellt (3. August). Zu den Klassikstars, die viele Preise gesammelt haben, gehört auch das Notos-Quartett, das Klavierquartette von Mozart, Schumann und Martinu aufführt (10. August). In amerikanische Klanggefilde führt das Arcis-Saxophon-Quartett mit Kompositionen von Dvořák, Gershwin und Bernstein (2. August). Klaviertrios von Haydn, Dvořák („Dumky“) und Schostakowitsch spielen Antje Weithaas (Violine), Marie-Elisabeth Hecker (Violoncello) und Martin Helmchen (Klavier). Ein abwechslungsreiches Mozart-Programm haben Fabian Müller (Klavier) und seine „Trinity Sinfonia“ für das Festival-Finale einstudiert (13. August). Zudem gestalten ausgewählte Teilnehmer der Meisterkurse wieder Konzerte.

Drei Konzerte werde Bayern Klassik aufzeichnen, sagt Eckhard Fischer, darunter die Abende mit den „Jungen Wilden“. Der Professor für Violine sieht darin eine Würdigung, dass das Festival „unglaubliche Talente“ fördere.

Karten: Festivalbüro Oberstdorf, Telefon 08322/9592005, Internet www.oberstdorfer-musiksommer.de

