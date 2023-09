Oberstdorfer sorgen sich um die Notfallversorgung für Einheimische und Gäste

Sieben Mitglieder des Gemeinderates fordern, die Leistungen im Krankenhaus Oberstdorf zu verbessern und nicht im Zuge der Klinikreform weiter zu reduzieren.

Mit der Zukunft des Oberstdorfer Krankenhauses beschäftigt sich der Marktgemeinderat am Donnerstagabend. Auf Antrag von sieben Ratsmitgliedern von Grünen, UOL und Oberstdorfer Allianz, berät das Gremium über ein Zukunftskonzept für den Klinikstandort Oberstdorf.

Das Ziel des Vorstoßes: „Das Krankenhaus soll wieder zu einer zukunftsorientierten, öffentlichen Versorungseinrichtung ertüchtigt werden, die eine fachärztliche Notfallversorgung (24 Stunden, 7 Tage die Woche) in Verbindung mit einer internistischen und chirurgischen Abteilung vorhält“, heißt es in dem Schreiben der Gemeinderäte. „Die Abteilungen sollen voll-, teil- und tagesstationäre sowie ambulante, vor- und nachstationäre Leistungen sicherstellen.“ Sodass die Klinik als zugelassene Klinik im Landeskrankenhausplan erhalten bleibt. (Lesen Sie auch: Ist die Akutversorgung von Bevölkerung und Gästen in Oberstdorf gefährdet)

Krankenhausreform von Karl Lauterbach bereitet Kopfzerbrechen

Der Grund für den Vorstoß ist die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Anfang 2024 in Kraft treten soll. Oberstdorfs Klinik könnte durch die Krankenhausreform die Notfallambulanz und die Assistenzarzt-Weiterbildung verlieren, warnte Chefarzt Dr. Ulrich Bäcker im August bei einem Gespräch mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek Das würde drohen, wenn die Klinik in die „Level-eins-Versorgung“ eingestuft würde. Für Bevölkerung und Touristen sei es aber enorm wichtig, dass der Rettungsdienst die Klinik anfahre, erklärte Bäcker damals.

"Wir wollen kein Universitätsklinikum"

„Wir wollen kein Universitätsklinikum, aber ein vollwertiges Krankenhaus“, sagt Martin Rees (OA). Er hat gemeinsam mit Alexa Schwendinger (OA), Max Hornik, Anton Weiler (beide UOL), Bergith Hornbacher-Burgstaller, Hülya Dirlik und Michael Finger (alle Grüne) die Initiative ergriffen und die Sondersitzung gefordert. Rees dankt Bürgermeister Klaus King, dass, er den Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung des Gemeinderats genommen hat. Es sei unerlässlich, dass sich der Markt mit der Nachbargemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal zur örtlichen Notwendigkeit einer Notfall- Grund- und Regelversorgung bekennt, erklären die Ratsmitglieder in ihrem fraktionsübergreifenden Antrag. Zudem müsse dies als Forderung gegenüber dem Träger, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsratsgremium der Kliniken Allgäu sowie den zuständigen Landesministerien formuliert werden.

Gemeinderäte erinnern an alte Verträge mit dem Landkreis

Bevor der Gemeinderat einen Beschluss fast, soll die Verwaltung über den Übergabevertrag und weitere Vereinbarungen informieren, die getroffen wurden als das Krankenhaus an den Landkreis als Träger der Kliniken übergeben wurde. Dabei soll es um die Verpflichtungen des Klinikträgers bzw. -betreibers aus den Verträgen gehen. Damals sei vereinbart worden, dass die vollständige Krankenhausversorgung für Bevölkerung und Gäste erhalten bleibt. Zudem berichtet in der Sitzung Josef Dornach, Vorsitzender des Förderkreises Krankenhaus Oberstdorf, über den Klinikbetrieb.

Bereits heute sei das Krankenhaus in Oberstdorf – außerhalb der Öffnungszeiten des Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) nicht mehr besetzt. So müssten beispielsweise Wanderer mit Sprunggelenkverletzungen in die Klinik Immenstadt gebracht werden.

Die Sitzung des Gemeinderates beginnt am Donnerstag, 21. September, um 19.30 Uhr im Oberstdorf Haus.

