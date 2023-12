Allgäuer Ortschaft ist laut Ranking die beliebteste Kleinstadt Bayerns

Die Reiseplattform "HolidayCheck" kürt eine Allgäuer Ortschaft zur beliebtesten Kleinstadt Bayerns. Auch zwei Landkreise aus dem Allgäu schneiden gut ab.

06.12.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Dass das Allgäu ein beliebtes Urlaubsziel für viele Reisende ist, sollte für die Meisten kein Geheinis mehr sein. Alleine im vergangenen Jahr verbrachten rund 2,5 Millionen Gäste ihren Urlaub im Ober- und Ostallgäu. Doch ein Ort ist laut einer aktuellen Auswertung der Reiseplattform "HolidayCheck" offenbar ganz besonders beliebt, wenn es um Urlaub in Deutschland geht: Oberstdorf.

Der Kur- und Kneippkurort im Landkreis Oberallgäu ist schon seit langem ein beliebtes Ziel für viele Urlauberinnen und Urlauber. In den vergangenen Jahren (abgesehen von der Corona-Pandemie) lockte das südlichste Dorf Deutschlands jährlich mehr als 450.000 Touristinnen und Touristen an. Laut der aktuellen Auswertung von "HolidayCheck" ist das bayernweit Rekord - zumindest im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Oberstdorf beliebtestes Kleinstadt in Bayern

Für die Auswertung untersuchte das Reiseportal, wohin Urlauberinnen und Urlauber in Deutschland am liebsten reisen. Ausgangspunkt dafür war die Anzahl der Gästeankünfte pro Jahr in insgesamt 2100 deutschen Städten mit mindestens 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese Zahlen wurden dann in Verhältnis zur Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt gesetzt. Die gleichen Werte wurden auch für die beliebtesten Landkreise und Bundesländer ermittelt.

Mithilfe dieser Berechnung erreicht Oberstdorf einen Wert von 42,4 Gästen pro Einwohner. Keine Kleinstadt in Bayern hat mehr Gäste. Als nächstes kommt erst Oberding bei München mit einem Wert von 39,5. Sogar deutschlandweit schafft Oberstdorf es auf den achten Platz der beliebtesten Urlauber-Kleinstädte. Die restlichen Plätze der Top Ten sind folgendermaßen belegt:

Rust Binz (Ostseebad) Heringsdorf (Ostseebad) Willingen (Upland) Kühlungsborn, Ostseebad Bispingen Norderney Oberstdorf Braunlage Oberding

Zwei Allgäuer Landkreise in den Top Ten

Doch nicht nur Oberstdorf alleine ist ein beliebtes Urlaubsziel. Bei der Auswertung der meistbesuchten deutschen Landkreise schafft es das Oberallgäu mit einem Wert von 9,1 Gästen pro Einwohner auf Platz fünf. Auch das Ostallgäu ist mit Platz acht und 7,3 Gästen pro Einwohner noch unter den beliebtesten zehn Landkreisen vertreten. Damit zählen gleich zwei Allgäuer Landkreise zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Bayernweit steht das Allgäu in dieser Kategorie allerdings nicht an erster Stelle, da Garmisch-Partenkirchen es auf den ersten Platz schafft (12,4 Gäste pro Einwohner).

Garmisch-Partenkirchen Nordfriesland Vorpommern-Rügen Cochem-Zell Oberallgäu Ostholstein Wittmund Ostallgäu Miesbach Regen

Bayern beliebt bei Urlaubern

Beim Vergleich der Bundesländer schafft es Bayern hinter Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Berlin auf Platz vier der meistbesuchten Bundesländer. Das Land weist dabei eine Touristendichte von 2,6 Gästen pro Einwohner auf. Zum Vergleich: Der Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern kommt auf einen Wert von 4,5.

