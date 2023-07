Wandern, Skifahren, Roller fahren: Das kann man am Ofterschwanger Horn unternehmen

Das Ofterschwanger Horn ist der nördlichste Gipfel der Hörnergruppe. Die wichtigsten Infos zu Wandertouren, Skigebiet, Bergbahn und Webcams.

16.07.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Das Ofterschwanger Horn liegt - wenig überraschend - oberhalb von Ofterschwang. Mit seinen 1406 ist es der nördlichste Gipfel der Hörnergruppe. Wir stellen den Berg näher vor und beantworten unter anderem folgende Fragen:

Wo ist das Ofterschwanger Horn?

Wie lange läuft man aufs Ofterschwanger Horn?

Welche Bergbahnen liegen am Ofterschwanger Horn und was kostet eine Fahrt?

Das Ofterschwanger Horn liegt oberhalb von Ofterschwang im Oberallgäu und neben dem Sigiswanger Horn. Es ist ein beliebtes Ziel für Wanderer: Diese finden am Gipfel eine große Sitzmöglichkeit mit Bänken und Tisch. Vom Gipfel aus kann man eine Tour zu den anderen Bergen der Hörnergruppe starten, etwa zum Rangiswanger oder zum Bolsterlanger Horn - oder in die entgegengesetzte Richtung. Die "Hörnertour" war sogar mal bei "Deutschlands schönsten Wanderwegen" nominiert. Aber auch eine Wanderung zum Mittag ist möglich.

Wandern am Ofterschwanger Horn: Diese Touren sind möglich

Die Tour auf den Gipfel kann man beispielsweise vom Parkplatz der Bergbahn starten: Entweder geht man links von der Talstation und passiert irgendwann die Buchenschwand Alpe oder wählt den Weg rechtsherum und kommt dort beispielsweise an der Hochbichl-Hütte vorbei. Die erstere Variante ist etwas steiler und es dauert daher je nach Kondition etwas länger, bis man den Gipfel erreicht. Generell kann man für beide Touren aber bei durchschnittlicher Fitness etwas über eine Stunde einplanen. (Übrigens: Das Ofterschwanger Horn zählt zu den Gipfeln, die sich gut für ein Date eignen)

Bergbahn am Ofterschwanger Horn: Öffnungszeiten und Preise

Wer nicht viel laufen will, kann den Aufstieg durch eine Fahrt mit der Bergbahn ersetzen. (Mehr Informationen zu beliebten Allgäuer Bergbahnen finden Sie hier.)

Der Weltcup-Express ist auch im Sommer geöffnet. Im Jahr 2023 fährt der Weltcup-Express wie folgt:

vom 29. April bis einschließlich 5. November - täglich von 9 bis 16.30 Uhr

außerdem am 11. und 12.11. November

Das kosten die Tickets (Stand Juli 2023):

Berg- und Talfahrt: 20,50 Euro für Erwachsene, 11,80 Euro für Kinder

Berg- und Talfahrt ermäßigt: 20 Euro für Erwachsene, 11,30 Euro für Kinder

Berg - oder Talfahrt: 13,70 Euro für Erwachsene, 7,90 für Kinder

Berg - oder Talfahrt ermäßigt: 13,20 Euro für Erwachsene, 7,40 Euro für Kinder

Hunde, pauschal: 3 Euro

Fahrräder, pauschal: 5 Euro

Als Kinder zählen aktuell alle, die in den Jahrgängen von 2006 bis 2017 geboren sind. Mehr Details zu Gruppenpreisen, etwa der Familienkarte, oder der Verbundkarte Hörnertour finden Sie hier.

Keine Lust auf den Abstieg? Am Ofterschwanger Horn kann man mit einem Downhill-Roller ins Tal fahren. Die Roller werden bis spätestens 15.30 Uhr an der Bergstation ausgegeben. Wer fahren will, muss einen Helm tragen und mindestens 1,40 Meter groß sein. Die Kosten für eine Einzelfahrt:

Erwachsene: 14,90 Euro

Kinder: 12,90 Euro

Wer eine gelöste Liftkarte hat, zahlt etwas weniger. Details zu den Preisen gibt es hier.

Das kostet der Wohnmobilstellplatz an der Talstation

Spannend für alle, die campen wollen: An der Talstation der Bergbahn gibt es einen Wohnmobilstellplatz. Hier kann man maximal 48 Stunden parken. Die Kosten für 24 Stunden: 12 Euro, inklusive Kurbeitrag (1,50 Euro pro Person). Details dazu finden Sie hier.

Diese Lifte gibt es im Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried

Im Winter kommen Skifahrerinnen und Skifahrer am Ofterschwanger Horn ebenfalls auf ihre Kosten. Im Skigebiet gibt es folgende Lifte:

Weltcup-Express (Vierer-Sesselbahn)

Ossi-Reichert-Bahn (Achter-Kabinenbahn)

Gipfel-6er (Sechser-Sesselbahn)

Alpe-Eck-Lift (Schlepplift)

zwei Übungslifte für Einsteiger

Preise und Öffnungszeiten für die Saison 2023/24 sind aktuell noch nicht bekannt. (Stand Juli 2023).

Aber am Ofterschwanger Horn kann man nicht nur skifahren: Es gibt einen Rodelverleih sowie die Langlaufstrecke "Ofterschwanger Moosrunde". Die Loipe ist insgesamt 25 Kilometer lang. Außerdem findet man am Ofterschwanger Horn einige Winterwanderwege.

Wetter am Ofterschwanger Horn: Blick auf die Webcam

Wie ist das Wetter am Ofterschwanger Horn? Wenn die Wetter-App diese Frage nicht zureichend beantwortet, kann man einen Blick auf die fünf Webcams werfen.

Sie interessieren sich für weitere Allgäuer Gipfel? Lesen Sie hier mehr über den Hochvogel und das Nebelhorn.