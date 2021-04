Osterhasen-Lied in Ostrachtaler Mundart stößt auf großes Echo

Martin Fink aus Hindelang schreibt Kinderlieder in Ostrachtaler Mundart. Seine Videos stoßen im Internet auf großes Interesse. Was "dr Oaschdrhas" dabei sucht.

05.04.2021 | Stand: 06:30 Uhr

„Jeds Jôhr, wenn es Frieahling wird, wenn ba d Sunneschtrahla gschbiert, juckt dr Oaschdrhas vors Hüs und süecht sing Krette rüs.“ Aber, oh je, wo ist das Körbchen nur hin? Das Häsle sucht – im Garten, im Keller … Martin Fink aus Bad Hindelang hat das lustige Osterhasen-Lied in Ostrachtaler Mundart geschrieben und auf seinem Youtube-Kanal mit selbstgefertigten Zeichnungen veröffentlicht. Das Echo ist überwältigend: Er habe einen „ordentlichen Schub in den Klickzahlen“ registriert, sagt Fink. Und eine Mutter schrieb ihm, das Osterhasenlied laufe in ihrem Haus rauf und runter.