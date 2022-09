Paradiesische Ausblicke: Ausstellung erinnert an einen fast vergessenen Oberstdorfer Maler

Der Oberstdorfer Adolf Preschl zeichnet in seinen Gemälden Allgäuer Landschaften als Idyllen. Eine Ausstellung im Haus Bonatz in Kornau erinnert an ihn.

Was kann es Schöneres geben als die Entdeckung eines unbekannten Künstlers vor der Haustür? Durch einen Tipp aus dem Ort wurde Wilhelm Geierstanger auf Adolf Preschl (1935 bis 2016) aufmerksam. Der gebürtige Mindelheimer wirkte in Oberstdorf als Malermeister. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit schuf er ein großes Werk an Landschaften, das nun präsentiert wird in Kornau im Haus Bonatz (in dem Arthur Maximilian Miller wirkte).

Eine Welt ohne Fremdkörper

24 große Ansichten (und viele kleinere) sind zu sehen. Das Rauheck (das liebste Motiv, drei Mal vertreten), Kegelkopf, Hammerspitze, Freibergsee mit Höfats, Schrecksee, Moorweiher oder „Ein Wintertag an der Stillach“: Preschl hatte oben in den Bergen oder unten im Tal einen Blick für lohnende Motive und Perspektiven. In der Tradition klassischer Landschafter hielt er paradiesische Ausblicke fest. Idyllen, mit denen dieser Flecken reich gesegnet ist. Da durfte keine Zutat der Moderne stören. Nur Häuser und Heuschinden (so heißen Stadel in Oberstdorf), die mit der Landschaft verschmelzen. Eine Welt ohne Fremdkörper. Naturalistische, aber nicht naive Malerei. Die Natur ist in ihrer Macht und Kraft zu spüren, und es herrscht nicht immer gutes Wetter. Der künstlerische Autodidakt weiß die Acrylfarben geschickt einzusetzen. Selten gerät ihm ein Motiv pathetisch-heroisch.

Eine lohnende Ausstellung, die an einem Nachmittag viele Bergtouren ermöglicht.

Ein eigener Bereich sind die Porträts, die aus Platzgründen hier nicht gezeigt werden können. Wer sie kennenlernen will, sei verwiesen auf den ausführlichen Artikel von Geierstanger im aktuellen „Unser Oberstdorf“.

Öffnungszeiten: Bis Ende Oktober jeweils sonntags von 15 bis 18 Uhr.

